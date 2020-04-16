Fatih Altaylı, HaberTürk'te yeni bir 'canlı yayın kazası'na karşı Ortaylı ve Şengör'ü uyardı

Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan ses, Twitter'da gündem olmuş; Ateş yellenmeyi kabul ederek, "Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir" demişti.

Fatih Altaylı da Teke Tek programının konukları yer bilimci Prof. Celal Şengör ve tarihçi Prof. İlber Ortaylı'yı söz konusu olaya gönderme yaparak uyardı. Altaylı, "Reklam için duracağım, 5 dakika araya gidiyoruz. O sırada tuvalet ihtiyacınızı karşılarsınız, sonra şey olmasın" dedi.

Altaylı, olayın ardından kaleme aldığı yazısında konuya yer vermiş, "Türkiye Covid -19’u bıraktı bambaşka bir önemli meselenin peşine düştü. 'Kim osurdu.' Pazar akşamından beri gülüyorum. Gözlerimden yaşlar geliyor, katılıyorum arada. Veyis Ateş’in pazar akşamları Teke Tek Bilim’den sonra benim 'kıllı bıyıklı ekip' dediğim ve pek çoğu benim de arkadaşım olan konuklarıyla yaptığı program sırasında mikrofonlara ilginç bir ses yansıdı. Ve hemen ardından sosyal medyada 'Kim osurdu' geyiği başladı. O kadar fırlamaca yorumlar, tweetler atıldı ki, katıla katıla güldüm, şimdi bile gülüyorum. Herkes failin peşinde. Ancak bulunamıyor bir türlü" ifadelerini kullanmıştı.