Fatih Altaylı: Gürcan Karakaş,TBMM heyetini TOGG’a davet ediyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyeti TOGG’a davet ettiğini yazdı.

Altaylı yazısında, "TOGG çalışanlarını epey üzen bir gelişmeye de ayrıca değinmek istedim. TBMM’de gündeme getirilen 'plaka' meselesine. TOGG’un test araçları yasa gereği trafikte tescil edilmek zorunda, yani plakalanmak zorunda. TOGG’un şu anki merkez adresi İstanbul’da göründüğü için, araç plakaları da haliyle 34 olarak çıkmış Bursa milletvekilleri de buna tepki gösterip, 'Üretim Bursa’da, plakalar niye İstanbul' demiş ve bunu TBMM gündemine kadar getirmişler. Memleketin bunca meselesi varken, sorun diye bunu TBMM’ye taşımak bana göre komik ama milletvekillerinin bir bildiği var herhalde. Bu TOGG yönetimini çok üzmüş". ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

“Biz Bursa şirketiyiz. Merkezimizi Gemlik’e taşır taşımaz bütün plakalarımız da 16 olacak” diye garanti verdiler. Ve bu vesile ile Gürcan Karakaş bir de çağrı yaptı. Bir TBMM heyetini TOGG’a davet ediyor. Tüm partilerden temsilcilerin olacağı bir grubu ya da en azından TBMM Sanayi, Ticaret, Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyelerini TOGG’da ağırlamak, hem merkezi hem de fabrikayı göstermek, hangi aşamada olduklarını anlatmak istiyor. Bence çok medeni bir teklif. Kamunun büyük destek verdiği bir projenin ne durumda olduğunu görmek, halkın temsilcilerinin hakkı olmalı."

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