Fatih Altaylı: Gazeteciliği sınıf atlama aracı olarak kullanırsanız tam zengin oldum zannederken kendinizi “reziller” sınıfında bulursunuz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosundaki gazeteci Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ve Süleyman Soylu hakkındaki iddialara işaret ederek, "Gazetecilik hangi seviyede yapılırsa yapılsın bir sınıf atlama aracı olarak görülmemelidir. Çünkü gazeteciliği bu amaçla kullanırsanız tam zengin oldum, sınıf atladım zannederken kendinizi 'reziller' sınıfında bulursunuz" dedi.

Altaylı, 2005 yılında o dönem Ciner Grubu’na ait olan Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevine getirildiğinde “Hiçbir yazar ve muhabir, şirketler ya da kişiler tarafından organize edilen seyahatlere katılamaz, hiçbir yönetici, yazar ve muhabir ücretsiz otel konaklaması, uçak bileti kabul edemez. Haber değeri taşıyan organizasyon ve gezilere ancak bedeli gazete tarafından ödenerek iştirak edilebilir” kuralını koyduğunu söyledi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"İçerden, yazarlardan küçük, dışardan halkla ilişkiler şirketlerinden büyük tepki geldi. Ama amacım belli idi, gazetecilerin kendilerini davet eden firma ya da kurumlarla yakın ilişki içine girmesini engellemek, kendilerini gereksiz yere bu firma veya kuruluşlara borçlu hissetmelerinin önün geçmek.

Gidilen yer veya yapılan organizasyon haber değeri taşıyorsa gidilecekti ama ulaşım ve konaklama ücreti gazete tarafından karşılanacaktı. Muhabir veya yazar gereksiz yere kendini borçlu hissetmeyecekti. Sabah’ın başında olduğum sürece bu kuralı titizlikle uyguladım. Halkla ilişkiler sektörü ise ısrarla tepki gösterdi. Ve o zaman bana ısrarla 'Yanlış yapıyorsun' diyen bir sektör duayeni dün mesaj attı. 'O gün sana çok kızmıştık ama bugün ne kadar haklı olduğunu anlıyorum. Biz hepimiz yanlış yapıyorsun demiştik ama meğer doğrusunu yapıyormuşsun.'

Gençler soracaktır 'Peki abi sonra ne oldu?' 250 bin satışla ve 25 kuruş fiyatla devraldığım Sabah, müthiş bir ekip çalışması ile birkaç ay sonra hafta sonları 1 milyonun üzerinde satış yapan ve günlük satış ortalaması 500 binin üzerinde olan bir gazete haline geldi. Tarihinde ilk kez etkinlik ve erişimde Hürriyet gazetesini geçti. Yine tarihinin en yüksek reklam gelirine ulaştı.

Gazetecilik hangi seviyede yapılırsa yapılsın bir sınıf atlama aracı olarak görülmemelidir. Çünkü gazeteciliği bu amaçla kullanırsanız tam zengin oldum, sınıf atladım zannederken kendinizi 'reziller' sınıfında bulursunuz. Gazeteciliğin size verdiği güç aslında halkın denetleme gücüdür. O gücü kendinize ait zannederseniz bitersiniz."

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Sedat Peker "Veyis Ateş tatil ekibinde" demişti

Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında şunları söylemişti:

Sülü, Veyis geliyor gelmekte olan. Dediğim çıkmazsa elimi koyacağım kamerayı açacağım, elimi keseceğim. Veyis, Kırkpınar güreşlerinde olur ya, bu da süslü Süleyman’ın cazgırı. Süleyman çıkmadan önce bu Süleyman’ı tanıtıyor. Öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak.

"Kayıt var Veyis"

Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma (Habertürk TV yayını) olurken Erdal Aras arıyor, 'Reis’i ben de, sen de, Soylu da tanıyor, niye söylemiyorsun' diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar. Biz bu Veyis ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veyis.

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat ki sıfır X5 (BMW) ile işe gidiyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım.

"Veyis Ateş, tatil ekibinde"

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de 'sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok' demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

"Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veyis"

5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz kim, ABD'de aranıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30 giriş, gece 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolar bir iş adamından (İnan Kıraç) alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya... Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 4 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi? Kamera kayıtlarını çıkarın. 5 Aralık'ta yurtdışına çıkmış mı? Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık'da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Sezgin Baran Korkmaz'ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veyis.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veyis. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz, sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanı'na gidiyor, 'sizin haberiniz varmış' diyor. Haberim yok diyor. Kanun neyi yapıyorsa onu yap diyor. Otelde hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende. İçişleri Bakanı’ya görüşmesi Yüce Divan’a yeter."

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