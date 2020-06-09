Fatih Altaylı: Gazeteciler artık araştırdıkları ama yazmadıkları için yargılanıyorsa suç işliyor bile olabilirim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Eğer Adalet Bakanı Gül’den duyduklarım doğru ise ve gazeteciler artık araştırdıkları ama yazmadıkları ya da yazmaya değer bulmadıkları şeylerden dolayı gözaltına alınıp, yargılanıyorsa işim zor. Ve hatta galiba suç işliyor bile olabilirim." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Bir süreden beri tarımsal konular üzerine araştırmalar yapıyorum, geziyorum, eski bakanlarla konuşuyorum, çiftçileri ziyaret ediyorum, bilgi alıyorum, internet üzerinden bu konuda inceleme yapıyorum.Ancak şimdi aldı beni bir korku. Çünkü tüm bu araştırmalara rağmen henüz tarım ile ilgili bir şeyler yazmadım. Çünkü elimdeki bilgilerin henüz doğru bir tablo çizmeme yetecek düzeyde olmadığını düşünüyorum. Ama gel de sen bunu savcılara anlat kolaysa. Vallahi korkuyorum. Yarın 'Bu kadar araştırdın niye yazmadın ulan!' diye almasınlar içeri. Gerçi Allah tarafından Pazar akşamı tarım konulu bir Teke Tek yaptım ama acaba yeter mi? En iyisi yarın iyi kötü bir şeyler yazayım tarımla ilgili de bir tarafımı kurtarayım." ifadesini kullandı.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki programa konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yapmadığı haber yüzünden Müyesser Hanım gözaltına alınırken Barışlar da yaptığı haber nedeniyle cezaevinde. Ayrıca Barış Pehlivan cezaevinde darp edildiğine dair iddialar gündeme geldi. Siz bu konuyu incelediniz mi?" sorusuna "Bu konuda teftiş kurulumuz bir inceleme yapıyor. Bu konuda derhal biz ilgimizi gösterdik. Elbette kamu görevlilerinden yanlış yapan da varsa kime karşı yapılırsa yapılsın karşısında duracağız. Bu konuyu teftiş kurulu en yakından takip ediyor. Biz de bunu takip ediyoruz. Eğer bir yanlışlık, eksiklik, disipline aykırı bir tutum varsa ya da yoksa bu süreç tamamlanacak." yanıtı vermişti.

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