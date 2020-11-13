Fatih Altaylı: Futbol Federasyonu ligi tatil etmeyi aklından bile geçirmiyor, sonra biz vatandaşa “Dikkatli olun” diyoruz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı son olarak Türkiye- Hollanda maçında 45 dakikada kalan sahada kalan Vida'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatarak, "Futbol Federasyonu ligi tatil etmeyi aklından bile geçirmiyor" görüşünü savundu.

Altaylı yazısında, "Tüm liglerde, tüm takımlarımızda beşer onar korona vakası patlıyor her gün.Salgının genel durumunun geçen ilkbahardan çok daha kötü olduğu, vaka sayılarının Nisan ayını bile bir kaça katladığını biliyoruz.Ama geçen yıl tatil edilen lig bu yıl nedense oynatılıyor!Virüsün ne bulaşma hızında ne de öldürücülüğünde bir azalma var.Virüse karşı elde ettiğimiz tek başarı, tedavi yöntemlerini biraz daha geliştirmiş olmaktan ibaret ama ölümler oransal olarak düşse de sayısal olarak artma eğiliminde.Ve Futbol Federasyonu ligi tatil etmeyi aklından bile geçirmiyor.Bunu tartışmıyor. Gündemine almıyor...Kulüpler neredeyse tüm tribünleri locaya çevirip, içeriye adam doldurmakta bir beis görmüyorlar!" görüşünü savundu.

Altaylı, "Sonra biz vatandaşa 'Dikkatli olun' diyoruz.Saçmalıyoruz gerçekten.Farkındayım.Artık bir şey demiyorum. Ne halimiz varsa görelim!" ifadesini kullandı.