Fatih Altaylı: FETÖ'nün saldırdığı dizi sektörüne bu kez saldırı düzenleyen RTÜK

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dizi sektörüne karşı tutumunu eleştirdi. FETÖ'nün bir zamanlar Amerikalı patronlarından aldığı emirle Türkiye’nin yumuşak gücü haline gelen dizi sektörüne saldırdığını ifade eden Altaylı, "Türk dizi yapımcıları bugün de benzer bir saldırı altında. Bu kez bu saldırıyı düzenleyen ise RTÜK" diye yazdı.

Söz konusu saldırıyı, "Türk dizilerini uluslararası alanda engellemek, yurt dışına dizi ihracatını durdurmak, Netflix, Amazon Prime gibi global platformların Türkiye’ye dizi yaptırmasının önüne geçmek" diye açıklayan Altaylı, Netflix’in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı dizinin çekime başlanacağı gün iptal edilmesi sürecinde yaşananları anlattı. Altaylı sadece bu diziden Türkiye’nin kaybının bölüm başı 3,5 milyon TL olduğunu belirtti.

Altaylı şöyle yazdı:

Netflix’in çok ünlü ve en başarılı Türk dizilerinde imzası olan bir Türk senaristin yazdığı bir öyküyü beğenip, bunu çekmeye karar vermesiyle başlıyor her şey. Netflix, diziyi çekmek üzere bir Türk yapım şirketi ile taşeron olarak anlaşıyor. Türk oyunculardan oluşan bir cast hazırlanıyor. Ancak yasa gereği, Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı prodüksiyonlar için Kültür Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiği için ilk bölüm senaryo bakanlığa yollanıyor. Gerekli izin veriliyor ancak araya pandemi süreci girdiği için çekimlere başlanamıyor. Ardından hayat yeni normale dönünce çekim için yeniden Bakanlıktan izin isteniyor.

Bakanlık bir bölümün daha senaryosunu istiyor. İkinci bölümde diziye dahil olan bir gay karakter var ama bazılarının iddia ettiği gibi bir gay sevişme sahnesi falan yok dizide. Ardından Bakanlık görüşmek için Netflix yöneticilerini davet ediyor. Netflix başkan yardımcıları özel uçakla gelip Bakanlığa gidiyorlar. Bakanlıkta fazla bir sorun çıkmıyor. Ancak RTÜK “Bizimle de görüşmeniz gerek” diyor. Oysa RTÜK, kuruluş yasası itibarıyla bir ön denetim kuruluşu değil, böyle bir yetkisi yok. Sansür Kurulu değil.

RTÜK çok net konuşuyor; “Gay karakteri diziden çıkarın"

Buna rağmen Netflix yetkilileri RTÜK’le de görüşüyorlar. RTÜK çok net konuşuyor. “Gay karakteri diziden çıkarın.” Yasaya ya da yasanın verdiği bir yetkiye dayanmayan ama yaptırım gücüne dayanan bir talep. Netflix oyuncularla ve senaristlerle görüşerek RTÜK’ün “emrini” iletiyor ve “çıkarıp çıkarmama” üzerine fikirlerini alıyor. Uzun tartışmalar sonunda “Çıkaralım” fikri oluşuyor. Çünkü ayların emeği, onlarca kişinin umudu, geliri buna bağlı. Ve çekimlere başlanması kararı alınıyor.

Ancak çekimlerin başlayacağı gün, herkes sabahın köründe sette toplanmış, makyajlar yapılmış, replikler ezberlenmiş, set kurulmuşken Netflix’ten talimat geliyor. “Diziyi iptal ettik.” Yine de oyuncuların ve ekip çalışanlarının birkaç bölümlük ücretlerini ödeyeceğini de duyuruyor Netflix.

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