Fatih Altaylı: FETÖ ile bağlantıları bilinen bir Türk derneği Biden’ın kampanyasına ciddi para yardımında bulunmuş

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’ye yönelik açıklamaları yedi ay sonra gündeme gelen ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanyasına FETÖ ile bağlantıları bilinen bir Türk derneğinin para yardımında bulunduğunu yazdı.

Altaylı, "Biden’ın aylar önce söylediği bir sözün yeniden tedavüle sürülmesi ilginçti. Böyle şeyler durduk yere olmaz.Olursa arkasında bir iş, bir sebep vardır. Bu yüzden de bu mesele ile ilgili bilgisi olabilecek birkaç tanıdığımdan 'bilgi' rica ettim. Yakın çevresinde bulunan, Ortadoğu kökenli kişilerden bazı bilgiler topladılar benim için." ifadesini kullandu.

Altaylı'nın köşesindeki bilgiler şöyle:

Biden’in Amerikan başkan adaylarının tümünün yaptığı gibi küçük gruplarla düzenlediği toplantılar var. Bu toplantılara Pensilvanya’dan özellikle gönderilmiş Afro-Amerikalılar mutlaka katılıyor. Bunların dışında FETÖ etkisindeki Amerikalılar da ellerine tutuşturulmuş soru kağıtlarından okudukları sorularla Joe Biden’ı yönlendirmeye çalışıyorlar.

Suriye konusunda güncel bilgileri oldukça iyi ama Türkiye konusunda zayıf.

Türkiye’nin gündemindeki konunun açılmasına neden olan soruyu soran Pensilvanya’dan özel olarak gönderilmiş Afrika-Amerikalı biri. Otobüs bileti dahil tüm giderleri FETÖ organizasyonu tarafından karşılanmış.

FETÖ’nün yıllardır oluşturduğu lobi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın kanka olduğunu, Türkiye’nin Biden’a karşı çalıştığını işliyorlar ve Biden buna inanmış vaziyette. Türkiye’nin Trump’a para desteği sağladığını bile söylüyorlar.

New York’ta bulunan ve FETÖ ile bağlantıları bilinen bir Türk Derneği Biden’ın kampanyasına ciddi para yardımında bulundu.

Bunların yanı sıra Biden’ın Türkiye’ye eskiden kalma bir hesabı da var. Oğluna ait bir şirkete Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının işletilmesi ile ilgili bir konuda geçmişte ret yanıtı verilmiş.

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Ocak'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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