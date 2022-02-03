Fatih Altaylı: Faiz lobisinin dayatmasına karşı büyük bir zafer elde ettik diyorsunuz ya, lütfen, Allah aşkına bizi salak yerine koymayın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidara, “Çok rica ediyorum, lütfen aklımızla alay etmeyeniz. Faiz lobisinin dayatmasına karşı büyük bir zafer elde ettik diyorsunuz ya, lütfen, Allah aşkına bizi salak yerine koymayın” diyerek sitem etti.

“Bakın ben size faiz dayatmasına karşı elde ettiğimiz zaferi anlatayım” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Eylül ayında Merkez Bankası gösterge faizini 19’dan 18’e indirmeye karar verdiğinde devletin Hazine’si o ay 17,6 faizle borçlanıyordu. Yani gösterge faiz ile gerçek borçlanma faizi hemen hemen aynı idi. Sonra Merkez Bankası faiz indirimlerini sürdürdü. Merkez Bankası faizi indirdikçe Hazine’nin borçlanma faizi yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bir ay sonra Ekim ayında bu kez 18,9 faizle borçlanabildi. Merkez Bankası faizi indirmekte ısrarlıydı. Bir daha indirdi. Sonra bir daha indirdi. Merkez Bankası gösterge faizi indirdikçe Hazine’nin borçlanma faizi arttı. Aralık ayına geldiğimizde Merkez Bankası faizleri üç ay 500 puan geri çekmiş ve 14’e getirmişti. Hazine’nin borçlanma faizi ise Aralık ayında 23,7 puana çıkmıştı. Gösterge faiz 18 iken 17,6 olan faiz, gösterge faiz 14’e indiğinde 24’e yaklaşmıştı.

Düşen bir faiz falan yoktu. Tam aksine var olduğu iddia edilen faiz lobisine ödenen faiz oranı ve tabii miktarı azalacağına artmıştı. Kağıt üzerinde faizi indirmek, gerçek hayatta faizi ve enflasyonu arttırmaktan başka hiçbir sonuç vermemişti ve bu sayılarla görünüyordu. Gerçek hayatta ortaya çıkan bu fahiş faiz artışını faiz dayatmasına karşı zafer diye ilan etmeyin lütfen. Bari bunu yapmayın. Çok rica ediyorum.”

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