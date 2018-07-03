Fatih Altaylı: Erken yerel seçim iktidara yarar; Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da rüzgâr estirir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı 24 Haziran'daki çifte seçimlerinin ardından tartışılmaya başlanan erken yerel seçimin yapılması durumunda iktidara yarayacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da aldığı oyları da değerlendiren Altaylı, "Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da rüzgâr estirir" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Sükûnet ve güler yüz" başlığıyla (3 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seçim gecesi konuk olduğum Habertürk ekranlarında, seçim sonuçları netleşip gayri resmi de olsa kesinleştikten sonra şöyle bir yorum yaptım:

“Bu sonuçlar kasım ayı içinde bir erken yerel seçime götürür Türkiye’yi. Evet ortada bir anayasal engel var, ama hiçbir parti erken yerel seçimden kaçtığı intibaını vermek istemeyeceği için bu anayasal değişiklik gerçekleşir.”

Referandum gecesi yaptığım “Erken genel seçime gidilir” tahmini gibi bu tahminimin de tutmak üzere olduğunu görüyorum.

Ben âlim olduğum için değil.

Siyaset de futbol gibi aslında çok basit bir şey olduğu için.

Peki erken yerel seçim Türkiye’de neyi değiştirir. Çok açık söyleyeyim, fazla bir şeyi değiştirir gibi görünmüyor ve zaten bu yüzden iktidar erken yerel seçim isteyecektir.

Mesela ben kendi adıma AK Parti’nin İstanbul’da ve Ankara’da çok ciddi oy kaybettiğini düşünüyordum.

Evet iktidar partisi buralarda bir kısım oy kaybetti, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksini başardı.

Bu illerde yüzde 50’yi aştı.

Yerel seçimlerde Erdoğan’ın bu iki ilde kendini ortaya koyması, bu illerde AK Parti’nin yeniden rüzgâr estirmesini sağlayacak en önemli etkendir.

Zaten erkene alınmasının da gerekçesi, bu rüzgârdan bir kez daha yelkenleri doldurmaktır