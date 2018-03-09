Fatih Altaylı: Emrah Serbes'in Oscar alacak bir senaryo yazması mümkünmüş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Aydın yolundaki trafik kazasında, 3 kişinin ölümüne sebep olan ‘Behzat Ç.’nin senaristi yazar Emrah Serbes'in dün görülen davasında yaptığı savunmayı eleştirdi. Altaylı, "Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım" diyen Serbes'e, "Ben hayatımda böyle bir savunma ne duydum ne gördüm. Böylesi bir yaratıcılıkla Emrah Serbes’in Oscar alacak bir senaryo yazması mümkünmüş meğer" dedi.

Aydın yolundaki trafik kazasında, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olan ‘Behzat Ç.’nin senaristi yazar Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün saat 14.00'te başlayan duruşmada savunma yaptı. Savunması esnasında ağlayan Serbes, kazadan önce alkol almadığını belirterek, "Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim" dedi.

Duruşma savcısı da Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

TIKLAYIN - Emrah Serbes hâkim karşısına çıktı, ağladı: Kazadan önce değil, sonra alkol aldım

Altaylı'nın, "Sayı vermek iyi midir!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tüh Oscar'ı kaçırdı

EMRAH Serbes’in iyi bir yazar, iyi bir senaryo yazarı olduğu malumdu da bu kadarını bilmiyordum.

Bir aileyi yok eden kazayı yaptıktan sonra suçu yanındaki kişiye atarak kaçmış, aylar sonra foyası ortaya çıkacağı anlaşıldığı zaman da“Vicdanımı dinleyip teslim oluyorum” diyerek suçu kabul etmişti.

Kazadan saatler sonra gittiği hastanede hâlâ alkollü olduğu anlaşıldığı için de dünkü mahkemede “Kazayı yaptığım sırada alkollü değildim. Hastaneye giderken yolda üzüntüden içtim” demiş.

Ben hayatımda böyle bir savunma ne duydum ne gördüm.

Böyle bir senaryo yazıp, bunu mahkemede anlatıp hâkimin ve bizim buna inanmamızı ummak için bu savunmayı yapmadan önce de içmiş olması lazım.

Böylesi bir yaratıcılıkla Emrah Serbes’in Oscar alacak bir senaryo yazması mümkünmüş meğer.

Tabii Oscar’da “absürt komedi senaryosu” diye bir dal olsaydı...