Fatih Altaylı: Eğlenceli olan fon alanları suçlayanların da fonlanıyor olmaları

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlerin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi.

“Uzun zamandan beri kim kimin arkasında açıklansın diyen biri olarak fon alanları ve bunu gizleyenleri savunacak halim yok. Ama eğlenceli olan fon alanları suçlayanların da fonlanıyor olmaları” diyen Altaylı, “Bazen benzer dış kaynaklardan, bazen iç kaynaklardan. İş öyle bir hale getirildi ki, sanki dışardan fon almak ayıp ama içerden fon almak normal. Şunu herkes bilsin ki, nereden beslenirse beslensin okur dışında bir kaynaktan beslenen medya öyle veya böyle ‘besleme’ medyadır” diye yazdı.

Altaylı devamında şunları kaydetti:

“Yerli veya yabancı fondan geçim temin etmek doğru ve hoş değildir de, bu şekilde geçim temin edenleri suçlarken;

- İktidar kaynaklarından beslenmek

- İktidar kontrolündeki kamu kaynaklarından beslenmek

- Özel sektör veya kamu sektörü reklamverenlerinden iktidar desteği ile tirajın, izlenme payının ve etkinliğinin üzerinde bir oranda reklam ve sponsorlukla beslenmek

- Belediye kaynaklarından beslenmek

- Muhalefet kaynaklarından beslenmek

- Muhalefet belediyelerinin kaynaklarından beslenmek

Ne kadar doğrudur? Böyle bir medya ne kadar saygın ve ne kadar güvenilirdir? Bana göre aralarında zerre fark yoktur. İkisi de besleyen eli ısırmaz.”

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