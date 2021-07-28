T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: Eğlenceli olan fon alanları suçlayanların da fonlanıyor olmaları

28 Temmuz 2021 10:34

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlerin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi.

“Uzun zamandan beri kim kimin arkasında açıklansın diyen biri olarak fon alanları ve bunu gizleyenleri savunacak halim yok. Ama eğlenceli olan fon alanları suçlayanların da fonlanıyor olmaları” diyen Altaylı, “Bazen benzer dış kaynaklardan, bazen iç kaynaklardan. İş öyle bir hale getirildi ki, sanki dışardan fon almak ayıp ama içerden fon almak normal. Şunu herkes bilsin ki, nereden beslenirse beslensin okur dışında bir kaynaktan beslenen medya öyle veya böyle ‘besleme’ medyadır” diye yazdı.

Altaylı devamında şunları kaydetti:

“Yerli veya yabancı fondan geçim temin etmek doğru ve hoş değildir de, bu şekilde geçim temin edenleri suçlarken;

- İktidar kaynaklarından beslenmek

- İktidar kontrolündeki kamu kaynaklarından beslenmek

- Özel sektör veya kamu sektörü reklamverenlerinden iktidar desteği ile tirajın, izlenme payının ve etkinliğinin üzerinde bir oranda reklam ve sponsorlukla beslenmek

- Belediye kaynaklarından beslenmek

- Muhalefet kaynaklarından beslenmek

- Muhalefet belediyelerinin kaynaklarından beslenmek

Ne kadar doğrudur? Böyle bir medya ne kadar saygın ve ne kadar güvenilirdir? Bana göre aralarında zerre fark yoktur. İkisi de besleyen eli ısırmaz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Ne olmuştu?

Odatv, Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının ABD merkezli Chrest Foundation’dan fon aldığına ilişkin olarak bir haber yayımlamıştı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair habere ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada "Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız." demişti.

TIKLAYIN |  Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır

TIKLAYIN |  RTÜK: Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir

TIKLAYIN - Murat Yetkin: Hükûmet yabancı fon gerekçesiyle medyaya baskıyı artıracak

TIKLAYIN | Medya Ombudsmanı Bildirici yazdı: Okura/izleyiciye açık biçimde duyurulması ve editoryal bağımsızlığın sağlanması halinde fon almakta sakınca olmaz

TIKLAYIN - Karar yazarı Ocaktan: Medyascope’u suçlayanlar unutmuş olabilirler ama Mehmet Uçum’la Can Paker'in STK’ları olan PODEM ve TESEV de bu vakıftan yararlanmış

 

Fatih Altaylıfonyabancı kaynakmedyabasıngazeteciliktartışma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24