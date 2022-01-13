Fatih Altaylı: Dünün Terim karşıtları, şimdi Terimci oldular

Habertürk yazarı ve eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı, Fatih Terim'le yolların ayrılmasını değerlendirdiği yazısında, "Ama garip olan düne kadar “Terim gitmeli, Terim gitmeli, Terim gitmeli” diyenler, Terim’e ağzına geleni söyleyenler, camia içinde seçim döneminde Terim’i yollama sözü veren adayları destekleyenler Terim’i yolladığı için Burak Elmas’ı suçlamaya başladılar.

Dünün Terim karşıtları, şimdi Terimci oldular. Burak Elmas büyük ihtimalle bu durumdan şaşkındır ama Galatasaray’ı ve Türk sporunu bu yolla öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in gençleştirme operasyonunun "büyük bir yalan" olduğunu savunan Altaylı, "Gençleştirme operasyonu dediği 23-24 yaşında futbolcular hepsi. Zannedersin ki, altyapıdan bedavaya alınmış 17-18 yaşında çocuklarla oynuyor ve adını gençleştirme operasyonu koymuş. Hayır 40 milyon avro harcanmış.

Türkiye liginde az para değil. Denizlispor daha mı çok harcamış mesela! İyi olursa Terim yapıyor, kötü olursa yönetimin gençleştirme operasyonu nedeniyle. O zaman Avrupa Ligi’nde nasıl namağlup üst tura çıktın. Orada yaşlılar mı oynadı. Terim madem bu kadar Galatasaraylı idi, geleydi Sportif AŞ'ye biraz da almadan vereydi Galatasaray’a.

Hadi şimdi gitsin Benfica’ya. Geçen hafta öyle haberler çıkıyordu medyamızda. “Eski öğrencisi Rui Costa Benfica’nın başkanı oldu ve Terim’i istiyor” diye. İşte Lizbon, işte arşın" diye yazdı.

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