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Fatih Altaylı: Doğruyu işaret eden Erdal Bahçıvan istifa ettirildi, yanlışı yapan TFF Başkanı yerinde oturuyor!

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı

24 Mart 2020 09:59

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e liglerin ertelenmesini talep eden Erdal Bahçıvan'ın istifasına vurgu yaparak, "Doğruyu işaret eden Erdal Bahçıvan, Federasyon yönetiminden istifa ettirildi. Yanlışı yapan Federasyon Başkanı yerinde oturuyor. Sonra biz corona ile mücadele ediyoruz öyle mi! Aferin bize!" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Türkiye'nin çok iyi başladığı Koronavirüs ile mücadelesinde yönünü biraz yitirdiğini de söyledi.

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