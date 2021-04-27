Fatih Altaylı: Dezenfektanı stok yaptım; içinde alkol var, yasaklarlar diye korktum

Gazeteci Fatih Altaylı, tekel bayilerine ilişkin yasak kararına canlı yayında tepki gösterdi. İzleyicilerin kendisine, "Tedbirleri artırdın mı, neden masada 2 tane dezenfektan var?" diye sorduğunu söyleyen Altaylı, tekel bayilerinin "tam kapanma" süresince satış yapamayacağı yönündeki kararı eleştirdi.

Habertürk’teki Teke Tek programında, açıklama yapan Altaylı, "Biliyorsunuz alkol satışı yasaklandı, belki bunu da yasaklarlar, bunda da alkol var diye stok yaptım. O yüzden 2 tane var. Çünkü içinde alkol var diye bunu da yasaklayabilirler diye korktum" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Altaylı, "Biliyorsunuz ne alakası varsa, yasaklar döneminde alkol satışı da yasaklandı. O yüzden stok yapıyorum" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada tekel bayilerin kapalı olacağını söylemişti.

Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuşmuştu.