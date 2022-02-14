Fatih Altaylı: Devlet elektriği dağıtıcılara ucuza veriyor, bize gelirken fiyat katlanıyor, sonunda itiraf etti!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, kaleme aldığı yazısında, faturalardaki artışın sebeplerini değerlendirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklamasına işaret eden Altaylı, "Devlet elektriği dağıtıcılara ucuza veriyor, bize gelirken fiyat katlanıyor, sonunda devlet de itiraf etti!" dedi.

Altaylı, üçlü tarifeyle vatandaşın akşamların en çok kullandığı saatte elektriğin en pahalı tarifede olduğunu hatırlatan Altaylı, elektrik sayacının otomatik olarak kış saatine geçtiğini belirtti ve "Elektrik sayacınız otomatik olarak kış saati uygulamasına geçtiği için siz 'az fatura ödemek' maksadıyla çamaşırınızı gece 10’dan sonra yıkasanız bile, ütünüzü gece 10’dan sonra ütüleseniz bile, elektrikli radyatörü gece 10’dan sonra çalıştırsanız bile sayacınıza göre saat henüz 9 olduğu için size ekstradan 1 saat daha en pahalı tarifeden geçiriyor" dedi.

Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Benim haftalar önce yazdığım 'Devlet elektriği dağıtıcılara ucuza veriyor, bize gelirken fiyat katlanıyor'u sonunda devlet de itiraf etti. EPDK açıklamasında 'Görevli tedarik şirketleri tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20’sini EÜAŞ’tan 31,86 kuruşa alıyor. Kalan 100 milyar kWh’lik kısım ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınıyor. Dolayısıyla ağırlık ortalama enerji alım fiyatı 125 kuruş/kWh civarındadır' dedi. Yani kamu şirketi EÜAŞ, elektriği 31,86 kuruşa veriyor, özel sektör ürettiği elektriği 150 kuruşa satıyor. Ortalaması 125 kuruşa geliyor.

Pahalı elektrikte bir başka sebep de kaçak kullanım. Dicle’de yüzde 46,3, Vangölü’nde yüzde 44,5, Aras’ta yüzde 20,5, Toroslar’da yüzde 11,5 diğer bölgelerde ise ortalama yüzde 7 civarında olan kaçak kullanımı da sizin benim gibi faturasını düzenli ödeyenlere ödetiyorlar onu da unutmayın.

Sözde özelleştirme sayesinde bu kayıp kaçak azalacak ve bunu faturasını düzenli ödeyen namuslu, edepli, terbiyeli, medeni vatandaş ödemeyecekti. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Hala biz ödüyoruz.

Tabii şunu da unutmayın. Size sürekli olarak söylenen 'Dünyada da enerji fiyatları artıyor' palavrasına da sakın inanmayın. Evet artıyor. Bu yüzden de tüm ülkeler elektrik ve diğer enerji fiyatlarını artırıyor ama bizdeki gibi bir artış hiçbir yerde yok. Çünkü onların parası bizimki gibi hızla değer kaybetmiyor. O ülkelerde bilim dışı ekonomik teoremler halkın üzerinde denenmiyor. Hiçbir medeni ülkede hırsızın faturası namuslu vatandaşa sokuşturulmuyor."