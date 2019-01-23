Fatih Altaylı'dan Yılmaz Özdil'e destek: Yapılan işte bir anormallik göremiyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından Yılmaz Özdil’in “Mustafa Kemal” kitabının 2 bin 500 TL’ye satışa çıkarılmasında bir anormallik görmediğini söyledi. Kutsal kitapların özel baskılarının binlerce dolara satıldığını belirten Altaylı “Bu kitapları basıp, binlerce dolara satanlara ‘Din ticareti yapıyor’ diyemeyenlerin Yılmaz Özdil’e Atatürk ticareti yapıyor demesini çok da makul bulmuyorum” yorumunda bulundu.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yılmaz Özdil derleme bir Atatürk kitabı yazdı.

Kitap hayli yüksek bir satış rakamına erişti.

Şimdi aynı kitabın “lüks baskısını” ve “lüks ciltlisini” özel üretim olarak sınırlı sayıda piyasaya verecekler.

1881 adet kitap tanesi 2500 TL’den satılacakmış.

Kıyamet kopuyor.

Geniş bir kesim Yılmaz Özdil’i Atatürk ticareti yapmakla suçluyor.

Yılmaz Özdil’le yıldızı barışık biri olmamakla beraber, böylesine bir şeye tenezzül edeceğini zannetmiyorum.

Yapılan işte de bir anormallik göremiyorum.

Bugün Türkiye’de de Dünya’da pek çok kitabın böyle baskıları yapılıyor.

Benzetmek çok doğru değil elbette ama mesela Kutsal Kitapların da çok özel baskıları yapılıyor ve binlerce dolara satılıyor.

Bu kitapları basıp, binlerce dolara satanlara “Din ticareti yapıyor” diyemeyenlerin Yılmaz Özdil’e Atatürk ticareti yapıyor demesini çok da makul bulmuyorum.