Fatih Altaylı’dan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'ne: Suriyelilerin Şam’a dönme konusunu eski darbe destekçisi, yeni dostunuz BAE emirine sorar sizinkiler herhalde

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun, “Ben de Suriyelilerin gitmesini istiyorum” sözlerine ilişkin olarak, “Bunu yazan kişi tanıdığım bildiğim biri değil. Ama belli ki, medyum” dedi.

“Faşist diye nitelediği bizlerin ne istediğimizi hissediyor. Bak kardeş, ülkesine dönecek Suriyelilerin nereye gideceği benim ilgi alanımın dışında. Ona ben karışmam. Ona ancak sizin gibiler karışır” diyen Altaylı, sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

“Ama söyleyeyim, Şam’a, hatta Golan’a dönmelerini ben de isterim. O güzelim Şam’ın eski halini almasını ben senden çok isterim. Umarım İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti sırasında Suriyelilerin Golan’a dönmesi mevzuu da gündeme gelmiştir herhalde ne dersin! Sizin kulağınız oralara yakındır, duydunuz mu bir şey! Şam’a dönmeleri konusunu ise eski darbe destekçisi, yeni dostunuz BAE emirine sorar sizinkiler herhalde. Ne de olsa Esad ile görüşüp dostluk fotoğrafları çektiren o, ben değilim!”

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TIKLAYIN - Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: Ben de Suriyelilerin gitmesini istiyorum