Fatih Altaylı'dan Veyis Ateş açıklaması: Kanal yönetimine "İddialar yalan" dedi, yönetimin istediği yazılı açıklamayı 5 gündür yapmadı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, HaberTürk TV programcısı Veyis Ateş'in kanal yönetimine organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının yalan olduğunu söylediğini yazdı. Yönetimin Ateş'ten yazılı açıklama yapması istediğini aktaran Altaylı, "Ancak Veyis Ateş o gün yapacağını söylediği açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen hala yapmadı" dedi.

Yazısında, "Birkaç günden beri Veyis Ateş meselesini sorup duruyorsunuz. Sizin kadar ben de meseleyi merak ediyorum. Grup yönetiminden aldığım bilgiler doğrultusunda Habertürk tarafındaki gelişmeleri size aktarayım" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"İlk gün, yani Sedat Peker, Veyis Ateş’in gazetecilik dışı ve gerek meslek, gerekse Ciner Grubu ilkeleri açısından kabul edilmesi imkansız iddiaları ortaya attığı an Habertürk yönetimi Veyis Ateş’ten konu ile ilgili bilgi istedi.

Ateş’in 'Bu iddialar tamamen yalan' demesi üzerine Ciner Medya Grubu olarak kendisinden bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurması istendi.



Veyis Ateş’in bir açıklama yapmaması üzerine kendisi zorunlu olarak izne çıkarıldı. Ancak Veyis Ateş o gün yapacağını söylediği açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen hala yapmadı.



Bu durumun grup açısından kabul edilebilir olmadığı çok açıktır."

Peker: Sen bir açıklama yap, hediyen bende hazır

Veyis Ateş'in yurt dışına kaçtığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’de ücretsiz kaldığını iddia eden ve Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan bir olayda "parayı sen aldın" diye Ateş'i suçlayan Sedat Peker konuyla ilgili şu tweet'i attı:

"Anonsçu Veysi (Ateş) hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap (hediyen bende hazır). Sadece de ki, 'ben hem 45 milyon konusunda, hem de otele çökmek konusunda aracılık yapmadım, yapmak istemedim.' (Hepinizi deli olacaksınız)"

Sedat Peker, Veyis Ateş için ne demişti?

Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.