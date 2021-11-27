Fatih Altaylı’dan vergi, ceza ve harçlara getirilen zamma tepki: İşinize gelince Nas, gelmeyince naz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranlarına tepki gösterdi. “E, hani enflasyon yüzde 19’du? Hani dış güçlerdi. Hani algıydı. Bu yüzde 36,2 neyin nesi!” diyen Altaylı, “Devlet hizmetlerine yüzde 36,2 zam yapıyor ama faiz yüzde 16. Yersen. O da öyle değil aslında. Verginizi geciktirirseniz, faiz oranı yüzde 19,20. Eee, hani Nas’tı. İşinize gelince Nas, gelmeyince naz” ifadelerini kullandı.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlo taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak. TIKLAYIN - Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam!

Altaylı, bugünkü yazısında Resmî Gazete’de yayımlanan 2022’de uygulanacak vergi, harç ve cezalara gelecek zamlara tepkisini şöyle aktardı:

“Söz konusu oranın 2003’te bile yüzde 28,5’miş oran. Devri iktidarlarının 20. yılında yüzde 36,2. Asgari ücrete de yüzde 36 hatta yüzde 40 zaman yapın o zaman! Tabii ki, yapmayacaksınız.

Ehliyet yenilemek olmuş 300 TL. 5 artı 5 pasaport 1500 TL. Cezalar desen aynı. Ama zaten nereden tutsanız elde kalan bir durum var. Mesela faiz. Devlet hizmetlerine yüzde 36,2 zam yapıyor ama faiz yüzde 16. Yersen. O da öyle değil aslında. Verginizi geciktirirseniz, faiz oranı yüzde 19,20. Eee, hani Nas’tı. İşinize gelince Nas, gelmeyince naz.

Hadi müteahhit grubunun yaptığı otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçin bakalım. Görün faizi. Ben diyeyim yüzde 100 siz deyin yüzde 400. Onlara Nas yok. Yani anlayacağınız sevgili okurlar işin cılkı çıkmış. Neresinden tutsan elinde kalıyor dedim ya. Aslında bizimkisi ağız alışkanlığı. Artık tutacak yeri bile kalmamış.”

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