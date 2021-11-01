Fatih Altaylı'dan tweetini haberleştiren Cumhuriyet'e: Öylesine alçakça, adice, şerefsizce bir alıntı ki, kabul etmek ve sessiz kalmak mümkün değil

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet gazetesine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında attığı tweeti haberleştirme şekilleri dolayısıyla tepki gösterdi.

Altaylı, tweetinde “Cumhuriyet’in ilanının yıldönümü için hazırlanan hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını geçirmeyen Diyanet İşleri ve Başkanlık koltuğunu kirleten zat hakkındaki düşündüklerimi yazarsam çok büyük tazminat eder ve hapse girerim. Ama siz içimden geçenleri anlarsınız” ifadesini kullandığını hatırlattı.

TIKLAYIN - Fatih Altaylı: Diyanet İşleri ve başkanlık koltuğunu kirleten zat hakkındaki düşündüklerimi yazarsam çok büyük tazminat öder ve hapse girerim

Altaylı, paylaşımı haberleştiren Cumhuriyet'in "Fatih Altaylı’dan sert tepki. ‘Düşündüklerimi yazarsam çok büyük tazminat öder ve hapse girerim" ifadelerini kullandığını gösteren bir ekran görüntüsünü paylaşarak şöyle devam etti:

"Öylesine alçakça, öylesine adice, öylesine şerefsizce bir alıntı ki, kabul etmek ve sessiz kalmak mümkün değil.

Zaten bu alıntının altına bilumum FETÖ’cüler yorum yazarak bana demediklerini bırakmamışlar.

Sanki düşündüklerimi yazmıyormuşum gibi.

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Sevgili Aykut Küçükkaya’ya sormak isterim, Aykutcuğum bu yapılan rezilliğe onay veriyor musun? Buna gazetecilik denebilir mi? Bu ayıp değil midir? Başlık yolu ile bir açıklamanın anlamını bambaşka bir yere çevirmek etik midir. Ahlaki midir! İnternet sitenizin yönetimi hala geçmiş dönem kalıntıları ile mu dolu? Okumamamız gereken rezil gazeteler sınıfına Cumhuriyet’i de dahil edelim mi!”

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