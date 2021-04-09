Fatih Altaylı'dan Türkiye'ye 'otel' benzetmesi: Zararına ağırlıyoruz Suriyelileri, bu yönetim anlayışıyla otel yakında batar gibi görünüyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Ziyaretin medyaya yansıyış biçimine baktığım zaman bende uyanan izlenim, Avrupalıların Türkiye ile ilişkileri normalleştirme ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirme ziyaretiydi bu. Avrupa dize gelmiş, Türkiye’nin önemini anlamıştı. Bu yüzden de ayağımıza kadar gelmişlerdi. Medyada yaratılan hava buydu. Kazın ayağı sonradan anlaşıldı. Bu aslında bir 'Otel rezervasyon ziyareti' idi" dedi.

Altaylı, "Avrupalılar, öcü gibi korktukları Suriyeli göçmenlerin Avrupa’nın kapısına dayanmasını engellemek için gelmişlerdi. Türkiye’ye 'Suriyeleri ülkenizde yatırmaya devam edin. Biz de bunun karşılığında size ödeme yapmaya devam edelim' diyorlardı. Ziyaretin sebebi buydu. Bir tür tur operatörü ile otel sahibi görüşmesi gibi. Suriyeli göçmenler 'Tam pansiyon her şey dahil' olarak Türkiye’de kalmaya devam edecek, bunun karşılığında Türkiye’ye yine birkaç milyar dolar ödeme yapacak. Avrupa Birliği kendisine birkaç yüz milyar dolar ve ciddi bir sosyal sorun olabilecek bir meseleyi, Türkiye’yi mülteci oteli gibi kullanarak çözüyor" yorumunu yaptı.

Altaylı, "2016’da yapılan ilk anlaşmaya göre Türkiye’de 6 milyar avro ödenmişti. Şimdi anlaşma uzatıldı ama kaç avro ödeneceğini öğrenemedik henüz. Bildiğimiz Suriyelilerin Avrupalıların çok sevdiği 'alles inklusive' olarak Türkiye’de kalmaya devam edeceği. Ancak otel yönetiminin söylemleri doğru ise bu müşteriler için otelin yaptığı harcama 40 milyar dolar. Aldığı para ise 6 milyar dolar. Bu para bırakın kâr etmeyi masrafları bile karşılamıyor anlayacağınız. Yani zararına ağırlıyoruz Suriyelileri. Nakit akışına ihtiyacımız olduğu için zararı göze alan borçlu şirket gibiyiz anlayacağınız. Ve görülen o ki, yeni anlaşma da pek farklı değil. Bu yönetim anlayışı ile otel yakında batar gibi görünüyor. Ya da battığını yakında anlar gibi" ifadesini kullandı.

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