Fatih Altaylı'dan Türkiye-BAE görüşmeleri yorumu: Ne yalan söyleyeyim, Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılıp barışmalarını hatırlattı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara ile Abu Dabi arasında görüşme trafiğinin başlamasıyla ilgili olarak, "Ne yalan söyleyeyim, Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılıp barışmalarını hatırlattı" yorumunu yaptı.

Altaylı, yazısının "Dış politika tarzımız" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Bize yıllardır yani en azından 6 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri’nin kötülüğünü anlatıp durdunuz. Türkiye’deki darbe girişiminin arkasında BAE vardı… Türkiye aleyhindeki uluslararası çalışmaları BAE organize ediyordu. Türkiye’deki terör örgütlerini BAE finanse ediyordu. FETÖ’nün ve darbe girişiminin finans kaynağı BAE idi. Türkiye’yi bölmek isteyen güçler arasında BAE vardı. Hayli kabarık ve hayli karanlık bir sicil. Açık bir Türkiye düşmanlığı.

Bu konuda taraflardan hangisinin politika değişikliği yaptığını hiç ama hiç bilmeden, bu konuda bir şey duymadan dünün en karanlık düşmanı ile hızlı bir dostluk içine girmeyi anlamak mümkün değil.

Sorunları çözmek için ilişki elbette gerekir ama bu denli hızlı ve üst düzeyde bir ilişki biraz dikkat çekicidir. Ve dediğim gibi meraklılar merak eder. Birleşik Arap Emirlikleri iktidarın yıllardır iddia ettiği bu politikasından vaz mı geçti! Yoksa iktidar mı politika değiştirdi! Görüşün görüşmeyin diyen yok. Ama bu biraz hızlı oldu.

Ne yalan söyleyeyim. Bana Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisinin ayrılıp, barışmalarını hatırlattı. Bir anda zehir zemberek iddialarla ayrılmışlardı. Bir süre sonra ise yeniden birbirlerine aşık oluvermişlerdi, Niye ayrılıp, niye barıştıklarını kimse anlamamıştı. Yüzük Şeyma‘da kalmış, olan Şeyma’nın var olduğunu iddia ettiği bebeğine olmuştu. Bakalım burada kime olacak!"

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