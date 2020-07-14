Fatih Altaylı'dan TOGG yöneticilerine: Yerli ve milli, dışı İtalyan, içi Alman otomobilimiz için gösterdikleri çabaya minnettarım!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'yerli ve millî' olarak duyurulan Türkiye'nin ilk otomobilinin dizaynının Alman şirkete yaptırılacak olmasını eleştirdi.

"Üstelik de çeyrek milyar avro vererek. Ve sonra da sanki marifet yapılmış gibi bir de bunu duyuruyorsunuz" diyen Altaylı, "Bu yerli ve milli anlaşma ve hamle için TOGG’u ve yöneticilerini kutluyorum. Yerli ve milli, dışı İtalyan içi Alman otomobilimiz için gösterdikleri çabaya minnettarım" ifadelerini kullandı.

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