Fatih Altaylı’dan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Knorr'a: Belli ki aynı kaba pislemişler

Daha önceki yazılarında, “Knorr’un aynı ürünü Avrupa’da farklı, Türkiye’de farklı içerikle sattığını, Avrupalıların sağlığını korumakla kalmayıp, onlara daha kaliteli bir ürün sunarken Türk tüketicisine içinde tavuk olmayan tavuk suyu bulyonu itelediğini” yazdığını hatırlatan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Knorr şirketine ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

“Her ikisini de vurdumduymazlıklarından ötürü kutluyorum” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

Belli ki aralarında iyi bir konsensüs var. Belli ki söyleyecek, verilecek yanıt yok. Belli ki sükut ikrardan geliyor. Ve belli ki aynı kaba pislemişler. Bizim yediğimiz kaba. Ama en azından biz görevimizi yaptık. Knorr konusunda halkımızı uyardık. Bundan sonra hâlâ Knorr kullanan var ise bile bile zehirleniyor, bile bile kazıklanıyor demektir. Ona da benim karışacak halim yok.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.