Fatih Altaylı'dan Tamer Karadağlı'ya: Bir kadını hedef gösterip, kendini aklayacaksın, sahte bir milliyetçilik arkasına saklanacaksın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı ile aralarında yaşananlardan her iki ismin de sorumlu olduğunu belirterek, "Nihal Yalçın’ın uzun konuşması gereksiz ama Karadağlı’nın da yaptığı densizlik ve kabalık. Yalçın’ın da olayı bu kadar büyütmesi manasız. Sonuçta Karadağlı’nın “Kusura bakma, özür dilerim” gibi basit bir cümlesi ile kapanacak bir konu. Kimse için üzerinde tepinilecek bir durum değil aslında. Ama nedense artık en gereksiz konular bile uzun uzun sündürülüyor ve gerilim haline geliyor. Bu da öyle oldu." diye yazdı.

Yaşananların ardından Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'ı HDP ve Selahattin Demirtaş destekçisi olduğunu söylediğine işaret eden Altaylı, "Neredeyse “PKK’lı bu kadın” demeye getirdi. İşte burada ölçü tamamen kaçmış oldu.

Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü gösterdi. Ben kötü bir şey yapmadım, niyetim kötü değildi, ödülü alıp konuşmaya devam etsin dedim diyeceksin. Sonra çıkıp “Bu kadın HDP’ye oy veriyor” diye suçlayacaksın.

Bir kadını hedef gösterip, kendini aklayacaksın. Sahte bir milliyetçilik arkasına saklanacaksın.

Madem bu kadar milliyetçiydin ve böyle bir suçlama yapıyorsun, o zaman “Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem” diyecektin Tamer Bey." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...