Fatih Altaylı'dan Taliban ile Atatürk'ü kıyaslayan Doğu Perinçek'e: Ya bilmediğimiz birtakım yabancı güçler için çalışıyor, ya da akıl sağlığını yitirmiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "İstedikleri kadar beğenmesinler, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözlerine ilişkin olarak, "Ya bilmediğimiz birtakım yabancı güçler için çalışıyor, ya da akıl sağlığını yitirmiş" dedi.

Altaylı, yazısında "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin. PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından, Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz. En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye. Son olarak Taliban’ı Mustafa Kemal Atatürk’le ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı ile bir tutması, Beyefendinin tam bir dramatik sona doğru gittiğini gösterdi. Perinçek'in kıyaslamasına bakar mısınız! Bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda Dünya’da öncü olma durumunda bir büyük lider. Diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen delirmiş vahşi bir katil sürüsü" ifadelerini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Bu ikisini bir tutan bir .... Neymiş “ABD’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş” Taliban. Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak. Taliban’ı kuranın ABD olduğunu bilmeyecek bir cehalet ya da saklayacak bir yalancılık. ABD’nin ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban’a bırakmasının nedene bile anlamayacak düzeyde bir algı.

Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban’la Atatürk’ü bir tutan bir kafa. Böyle bir “Bir tutma”yı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var. Ya bilmediğimiz birtakım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş.

Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum."

TIKLAYIN - Doğu Perinçek: İstedikleri kadar beğenmesinler, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı