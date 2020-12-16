Fatih Altaylı'dan "Suriyeli sığınmacı" eleştirilerine yanıt: Irkçı değil vatanseverim; derdim kontrolsüzlükle, vurdumduymazlıkla

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı televizyonda Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği sözlerin ardından gelen eleştirilere, "Bazı reziller buradan 'Irkçılık' ya da 'Milliyetçilik' çıkarmaya çalışarak ayıplarını örtmeye çalışacaklardır. Bu yazdıklarımın ne ırk ne de başka bir şeyle alakası var. Irkçı değil vatanseverim. Benim sözünü ettiğim mesele bu ülkenin güvenliği ve geleceği ve vatandaşlarının huzuru. Bu umurunuzda değilse beni suçlayın. Bu umurunuzda ise ne yaptığınızı bir düşünün" diyerek yanıt verdi.

Altaylı, bugünkü yazısında, "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar" sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi. Altaylı, "Bugün İstanbul’da en az 500-600 bin Suriyeli var. Suriyeli orduları kenti işgal etmiş kimse farkında değil. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakın, bizler evde onlar sokakta. Bir o kadar da başka ülkelerden gelen göçmenler var. Sadece Suriyeli de değil. Ülkede en az 6 milyon kayıtlı veya kayıtsız yabancının yerleşik olduğu tahmin ediliyor. Yani Türkiye nüfusu 83 milyon değil, 89 milyon. Bunlar ev alıyor, tüketim yapıyor, ekonomiye katkı sağlıyor diye göz yumuluyor muhtemelen. Ama kontrolsüzce. Ama neredeyse bir işgal ordusu gibi. Yıllardır gelen bu kişilere tek laf etmedim. Yerinden yurdundan edilmenin ne demek olduğunu anlamaya çalışın dedim hatta. Derdim bu başıbozuklukla, bu plansızlıkla, bu kontrolsüzlükle, bu vurdumduymazlıkla. Evimize de misafir geliyor. Başınızın üzerinde yeri oluyor. Peki girip yatak odanıza yerleşiyor mu, sormadan izinsizce. Derdim bununla" görüşünü savundu.

Mülteci Hakları Derneği'nin hakkında suç duyurusunda bulunacağına da yanıt veren Altaylı, "Gülerim. Bunların hiçbiri mülteci değil. Türkiye bu kişilere mülteci statüsü vermedi" dedi.

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