Fatih Altaylı’dan Sıla Şentürk tepkisi: Güldürmeyin beni, takipçisi olsanız ne olur, kaç yazar!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’e ilişkin devlet yöneticileri tarafından yapılan “olayın takipçisi olacakları doğrultusundaki” açıklamalara, “Güldürmeyin beni. Takipçisi olsanız ne olur, kaç yazar!” diye tepki gösterdi.

“De ki, çok acayip takipçisi oldunuz katile müebbet verdiler. Olacağı ne? Katil üç yıl, bilemedin beş yıl sonra serbest. Yalan mı! Değil tabii ki” diyen Altaylı, “Elimizde örnekler var diyerek şu olayı hatırlattı:

“En sonuncusunu dün yazdım. Belçika’da 4 kadını öldürmüş bir başka manyak. Orada yargılanmış. Orası hukuk devleti olduğu için, iktidarı takipçi olmasına gerek kalmadan müebbete mahkum olmuş. Sonra cezasını ülkesinde çeksin diye Türkiye’ye iade edilmiş. İnfaz yasasından yararlanmış. 3 yıl sonra serbest kalmış. Olmuş mu! Olmuş.”

“Yani bu çocuğun katili de devlet çok iyi takip etse, müebbete, mahkemeye takım elbise ile gelse 25 yıla, çocuk onu erkekliği ile alay edip, terk ettiği için ağır tahrikten 15 yıla, ellerini önünde birleştirip boynunu bükerek ifade verdiği için iyi halden 10 yıla mahkum olur. 16 yaşında öldürülen genç kızın 20. yaş günü gelmeden serbest kalmış ve öldüreceği yeni çocukların peşine düşmüş olur. Biz ise meseleyi çoktan unutmuş oluruz. Sonra katili Didem veya Müge’nin programında görür 'Yahu biz bu herifi bir yerden hatırlıyoruz' der hafızası iyi olanlarımız” diye yazan Altaylı, “Ha bu arada öldürülen çocuğun adı Sıla. Ama fark etmez. Yarın da Ayşe olur, Fatma, olur, Merve olur. Bu topraklarda kız çocuklarının ismi önemli değil ki!” dedi."

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