Fatih Altaylı’dan Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye teşekkür: Onlar olmasa idi, bizim hükûmetin bu aşı sorununu çözmesi pek de mümkün olmazdı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu BioNTech ile 120 milyon dozluk aşı anlaşması için Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye teşekkür ettiği yazısında iktidarı eleştirdi. Altaylı, “Yurttaşımız olmasa da soydaşımız olan bu iki Türk evladına teşekkür etmemiz lazım herhalde. Çünkü onlar olmasa idi, bizim hükümetin bu aşı sorununu çözmesi pek de mümkün olmazdı” dedi.

Altaylı yazısının devamında şunları kaydetti:

Uğur Şahin ve Özlem Türeci daha işin başında, Biontech’in corona aşısının Türkiye ve Almanya satış ve pazarlama haklarını ortakları Pfizer’e vermediler. “Bunlar bizim ülkelerimiz buralara biz kendimiz veririz” diyerek niyetlerini gösterdiler. Ve sonra da Türkiye’ye ayrıcalık yaparak hem gereken miktarı verdiler hem de Türkiye’ye çok çok özel bir fiyattan, dünyaya sattıkları fiyatın neredeyse yarısına.

Şimdi gelelim kıssadan hisseye. Türkiye’de hem beceriksiz siyasetin başını dertten kurtaran hem de Türk halkını bu hastalıktan koruyacak olan ve Türkiye’ye bulamadığı aşıları temin edenler iki bilim insanı oldu. Kindar ve dindar olması için yetiştirilen değil, insan olmak üzere yetiştirilen iki insanımız. Bilime ve bilgiye saygılı olmak üzere yetiştirilen iki güzel insan.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, genç yaşlarında kindar ve dindar nesil yetiştirmek için Almanya’da kurulan organizasyonlardan birine katılsalardı bugün muhtemelen vergi kaçakçılığından yargılanıyor olurlardı. Şimdi ise Alman hükümetinden nişanlar alarak, en saygın dergilere “Türk” olarak kapak olarak hem Türklüğün adını uzun zamandan sonra iyi bir şeyle hatırlatıyorlar hem de ana vatanlarına hizmet ediyorlar.

Demek ki ne imiş? Doğru düzgün insan yetiştirmek gerekiyor. Ben bu Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye teşekkür etmek istiyorum. Sadece onlara değil insan olarak yetiştirenlere de.

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