Fatih Altaylı'dan Müge Anlı'ya: 'Şiddet dolu' bir çağrı yapmışsın, hemen hekimlerden ve örnek olduğun izleyicilerinden özür dile

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Arabada iğne yapılması talebini onaylamayan doktora "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin" diyen Müge Anlı'yı bugünkü köşesinde eleştirdi. Altaylı, "Sen de kendini haklı gördüğün için hekimlere karşı 'şiddet dolu' bir çağrı yapmışsın. Hekime karşı şiddet gibi ilkel toplumlarda dahi rastlanmayan bir yöntemin ister istemez savunucusu olmuşsun. Hatta belki farkında değilsin ama uygulayıcısı olmuşsun. Müge Anlı kardeşim. Hemen özür dile." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Hem de ekran karşısında özür dile. Hemen hata yaptığını söyle. Sadece hekimlerden değil, kötü örnek olduğun izleyicilerinden de özür dile. Yapma. İlkel toplumlarda bile olmaz diyorum, dinle beni. Oralarda bile kimse kendini tedavi eden kabile büyücüsüne şiddet uygulayamazdı. Büyücü reisin bile üzerinde saygı görür. Çünkü o, o dönemin koşullarına göre şifacıydı. İnsanları iyi edendi. O yüzden özür dile." düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN | Arabada iğne yapılması talebini onaylamayan doktora, "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin" diyen Müge Anlı'ya tepki yağdı

Migren ağrısı dolayısıyla gittiği hastanede, yeni tip Koronavirüs endişesini gerekçe göstererek içeri girmeyen ve arabasında iğne olma talebini olumlu karşılanmadığı için sağlık çalışanlarına canlı yayında tepki gösteren Müge Anlı özür diledi. Anlı, tepkiler sonrasında A Haber'e bağlanarak, "Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN | Fatih Altaylı: Sağlık çalışanına dokunanı görürsem kodum mu oturturum, delirtiyorlar beni

Altaylı HaberTürk'te yayınlanan Teke Tek programında, “Hocam ben buradan söyleyeyim; bir tek sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem kafasını gözünü kırarım, yemin ediyorum kırarım. Bakmayın burada beni herkes cüce zannediyor.1,90 boyum var, 90 kilo ağırlığındayım, kodun mu oturturum. Sağlık çalışanlarına dokunanı da görürsem ağzını burnunu kırar eline veririm." demişti.