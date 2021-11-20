Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na: Erdoğan “Verin Ankara Belediye Başkanlığını AK Parti’ye ben de size Cumhurbaşkanlığını vereyim” derse, kabul mü edersiniz, ret mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oranla daha güçlü bir aday olduğunu ortaya koyduğunu ifade ettiği bugünkü yazısında, “Siyasetten anlamayanlar bile biliyor ama Kılıçdaroğlu bilmiyor, bilmezden geliyor” dedi.

“Muhtemelen Kemal Bey’in çevresinde de Yavaş veya İmamoğlu’nu istemeyen bir grup da var ve onlar da ‘Aman efendim belediyeleri kaybederiz’ diye dolduruş yapıyorlar. Oysa soru çok basit. Kemal Kılıçdaroğlu’na şunu sormak isterdim” diyen Altaylı şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi arasa ve ‘Kemal Bey ben bu Cumhurbaşkanlığından sıkıldım. Verin Ankara Belediye Başkanlığını AK Parti’ye ben de size Cumhurbaşkanlığını vereyim” derse, bu teklifi kabul mü edersiniz, ret mi!

Yoksa böyle bir teklife karşın 'Bana veya Abdullah Gül’e verecekseniz kabul, başkasına vereceksiniz ret' yanıtı mı verirsiniz!"

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