Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e: Başkanların fotoğrafları arasına bu başkanın fotoğrafı asılmayacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray yönetimine ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e tepki gösteren bir paylaşım yaparak "Başkanların fotoğrafları arasına bu başkanın fotoğrafı asılmayacak" dedi.

Altaylı, Twitter hesabından "Galatasaray’a yakışmayan edepsiz yönetim Galatasaray geleneklerini hiçe sayarak Başkan adaylarına hazirun listesini vermemiş. Bu yönetim tarihe rezil olarak geçecek. Başkanların fotoğrafları arasına bu başkanın fotoğrafı asılmayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altaylı, Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın, teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet etmesini eleştiren Altaylı, ultrAslan'a karşı "Siz kimsiniz ulan serseriler" diye tepki göstermişti.

TIKLAYIN: Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e istifa çağrısında bulunan ultrAslan'a: Kimsiniz ulan siz serseriler

Ne olmuştu?

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e istifa çağrısında bulunmuştu.

Şirin, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.