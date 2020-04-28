Fatih Altaylı'dan Diyanet'e: 'Lanetlenen' eşcinsellerden de vergisini almayın o zaman

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" sözlerine ilişkin, "Kiliseler devletin bütçesinden para almazlar. Bizde ise Diyanet’in bütçesi de vergilerimizden oluşur. Yani içinde lanetlenen eşcinsellerin de vergisi olan bir paradan. Yanlış olan, iki yüzlü olan bu tarafıdır işin. Haklısınız ama vergisini de almayın o zaman" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellik ile ilgili sözleri kimseyi şaşırtmadı bence.

Eşcinsellerin de bu sözlerden alındığını zannetmiyorum. Çünkü dünyanın her yerinde “din adamlarından” beklenen davranış modeli budur. Sıradan bir papa da, papaz da, genel olarak kilise de benzer söylemler içindedir. Eşcinselliğin de pedofilinin de kiliselerde dibine kadar yaşanıyor olması papayı da kiliseleri de bu söylemden uzak tutmaz. 'Ulan bunun ağa babası kiliselerde üstelik de zorla' demez hiçbir piskopos.

O yüzden din kurumlarının başındaki kişilerin böyle söylemleri çok önemsenmez. Lafın gereğidir o. Türkiye’de da buna şaşırmamak lazım." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Ancak şunu da unutmamak lazım ki, kiliseler devletin bütçesinden para almazlar.Bizde ise Diyanet’in bütçesi de vergilerimizden oluşur. Yani içinde lanetlenen eşcinsellerin de vergisi olan bir paradan. Yanlış olan, iki yüzlü olan bu tarafıdır işin. Ama 'Milli Sanat Güneşi'ne ve 'Hanımefendi Sanatçısı'na baktığımız zaman bu toplumda bu kadar ikiyüzlülük de normaldir herhalde." görüşünü savundu.

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