Fatih Altaylı: Atı alan Üsküdar’ı geçmemiş, Üsküdar’a yerleşmiş; sen şimdi 'Türkiye Afganların toplanma merkezi olamaz' diyorsun

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın Afgan sığınmacılarla ilgili yaptığı açılamalara atıfta bulunarak, "Türkiye daha doğrusu Türkiye’yi idare edenler Afgan göçmenler meselesine sonunda bir miktar da olsa uyandılar. Yavaş yavaş 'Kabul edilemez' falan diyorlar. Etsen ne olur, etmesen ne! Atı alan Üsküdar’ı geçmemiş, Üsküdar’a yerleşmiş. Sen şimdi 'Türkiye Afganların toplanma merkezi olamaz' diyorsun" dedi.

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Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Onlar için komedi, ülkenin geleceği için ise trajedi. Çok açık bir saldırı diyorum haftalardır. Bunu Yunanistan’a konuşlanan ABD ordusunun varlığı ile birlikte hesaplayın diyorum uzun zamandır. İdare edenler ise 'Yahu öyle birkaç milyon değil topu topu 300 bin Afgan geldi' diyor. Tabii ki, doğru değil. Bakın devletin resmi verilerine göre bile 2017’de 45 bin, 2018’de 100 bin, 2019’da 201 bin, 2020’de 50 bin, 2021’in ilk altı ayında 50 bin Afgan göçmen yakalanmış. Bakın gelmiş değil, yakalanmış.

Asıl akının Haziran’dan sonra başladığını düşünürseniz sayıyı da üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Ama hadi nezaket gösterelim ve idare edenlerin verdiği sayıyı doğru kabul edelim. Diyelim ki gerçekten 300 bin Afgan göçmen gelmiş olsun! Az mı!

Düşünün ki, Türkiye’de nüfusu 300 bini bulmayan 20 kentimiz var. Bir şehir gelmiş, şehir. Estonya 10 göçmen alırım diyor, millet alay edince sayıyı 30’a çıkarıyor. Bize ne girdiği belli değil ama resmen 300 bin girmiş. 'Abartmayın. Topu topu 300 bin' diye kendimizi teselli ediyoruz. Hele hele son gelenlerin tamamı genç erkek. Bunu bile önemsemiyoruz. Bunun nedenini bile sorgulamıyoruz."