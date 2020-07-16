Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Amiral gemisi iken iktidarın saltanat kayığına dönüşen mevkutenin baş kürekçisi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı T24 yazarı Hasan Cemal'le ilgili sözleri üzerinden CHP'yi Ayasofya konusunda tahrik etmekle suçladı. "Amiral gemisi iken iktidarın saltanat kayığına dönüşen mevkutenin baş kürekçisi" diye bahsettiği Hakan'a, "Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’nun akıl hocasıydı ya, hâlâ yediririm diye düşünüyor" dedi.

Ahmet Hakan, önceki gün kaleme aldığı yazısında CHP’yi Ayasofya’nın camiye çevrilmesi konusunda pasif tutum almakla itham eden T24 yazarı Hasan Cemal’in yazısını referans vermişti. Hakan, Cemal’in “Evet, ya sıra Medeni Kanun'a gelirse... Yine sesiniz çıkmayacak mı?..” başlıklı köşe yazısından bazı alıntılar paylaşarak CHP cevap vermeli, Hasan Cemal haklı mı?” diye sormuştu.

TIKLAYIN - Ahmet Hakan: CHP bir cevap vermeli; Hasan Cemal haklı mı?

Altaylı bugünkü yazısında daha önce Ayasofya ile ilgili yazdığı, "Muhalefet Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki göstermeyince bozuldular. İstiyorlardı ki, muhalefet tepki göstersin ve kamplaşma olsun, dinli ile dinsiz ayrılsın ki, taban konsolidasyonu yapılabilsin. Yakında iktidara yakın medyada Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkan bazı kişileri görürsem hiç şaşırmayacağım" ifadelerini hatırlatarak, "Ulan bir kere de şaşırtın beni be kardeşim" dedi.

"Baktılar ki muhalefet tezgâha gelmiyor, tongaya düşmüyor açık açık tahrike başladılar" diyen Altaylı devamında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın T24 yazarı Ahmet Hakan ile ilgili kaleme aldığı yazısına değindi.

"Amiral gemisi iken iktidarın saltanat kayığına dönüşen mevkutenin baş kürekçisi dün vermiş gazı. 'Hasan Cemal kadar olamadınız. O bile CHP’den bu karara karşı çıkmasını bekliyor' diye girmiş mevzuya. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’nun akıl hocasıydı ya, hâlâ yediririm diye düşünüyor" diyen Altaylı, devamında da şunları kaydetti:

"CHP 'Doğru ya' diyecek. İki karşıt açıklama yapacak. Bu kez iktidarı destekleyenler CHP’ye saldıracaklar. 'Dinsiz CHP ile Kandil sözcüsü Hasan Cemal aynı fikirde buluştu' diyecekler. 'CHP’yi Ayasofya konusunda da Kandil yönlendiriyor' diyecekler. Muhalefet şimdilik bu tuzağa düşmüyor. Ama illa ki birini bulacaktır kürekçi ve taifesi. İlla ki, Ayasofya’nın ibadete açılması kararına sövdürecekler. İlle bir karşıtlık yaratacaklar.

86 yıl sonra Ayasofya ibadete açılacak. Kimse karşı çıkmayacak. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama baktılar ki, kimse gaza gelmeyecek, kimse ses etmeyecek. O zaman da 'Bir karar aldılar, kimse gıkını çıkaramadı' diyecekler."

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