Fatih Altaylı da erteleme tartışmasına katıldı: Bırakın ağlamayı zırlamayı da çıkın oynayın kardeşim; bu kulübü de ona buna meze yapmayın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray yönetiminin Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruyu eleştirerek "Bırakın ağlamayı zırlamayı da çıkın oynayın kardeşim; bu kulübü de ona buna meze yapmayın" ifadelerini kullandı. Altaylı, sarı-kırmızılı yönetimin bu talebinin hata olduğunu söylerken, "Erteleme isteyince hem Galatasaray’a açıkça düşman olan Federasyon'a hem de Beşiktaş’ın ilkesiz Başkanı’na Galatasaray’ı malzeme yapmış oluyorlar" dedi.

Galatasaray, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve hafta içi Barcelona'yla oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını sebebiyle TFF'den yarın oynanacak Beşiktaş derbisinin ertelenmesini talep etti. Beşiktaş cephesi müsabakanın zamanında oynanmasını istediğini belirtirken iki kulüp arasında karşılıklı açıklamaların yayımlandığı bir "erteleme" tartışması başladı.

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iki kulüp arasında yaşanan "atışma"yla ilgili olarak Galatasaray yönetiminin yanlış yaptığını vurgularken, Beşiktaş tarafını da "ilkesizlik" olduğunu söyledi. "Kendisi Avrupa’da oynarken sürekli maç ertelemesi talebinde bulunan Beşiktaş ise bu talebin kabul edilmemesi için Federasyon'a çağrı yaptı. Beşiktaş yönetimin ilkesizliği ayrı bir mesele olmakla beraber, bana göre burada yanlışı yapan Galatasaray yönetimidir" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Avrupa Kupası maçı var diye lig maçında erteleme istemek de neyin nesi! Bu Galatasaray daha önce Avrupa Şampiyonu oldu. Ve şampiyon olurken de, tek bir maçının daha ertelenmesini istemedi. Hem içerde oynadı hem dışarda oynadı. Haftada iki, bazen üç maç yaptı ve hem lig şampiyonu oldu hem UEFA. Ve o günlerde genç, taze bir yönetici olarak bu Avrupa Şampiyonluğunu yaşayan Burak Elmas, şimdi kulübün Başkanı. Yani Galatasaray’ın her iki kulvarda da oynayarak başarılı olabileceğini içerden yaşamış bir isim.

Birisi ona gelip 'Başkan şu Beşiktaş maçını erteletsek' dediği anda 'Ne ertelemesi, saçmalamayın. Biz her ikisini de oynarız' demesi gereken bizzat Başkan’ın kendisi. Ama bunu yapmayıp, erteleme isteyince hem Galatasaray’a açıkça düşman olan Federasyon'a hem de Beşiktaş’ın ilkesiz Başkanı’na Galatasaray’ı malzeme yapmış oluyorlar. Bırakın ağlamayı zırlamayı da, çıkın oynayın kardeşim. Bu kulübü de ona buna meze yapmayın."

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