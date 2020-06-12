Fatih Altaylı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın bir dostumdan aldığım bilgiye göre Ayasofya'yı ibadete açma kararı kesinmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre Ayasofya'nın ibadete açılma kararının kesinleştiğini yazdı.

Altaylı, "Ayasofya’nın ibadete açılması için çok da karmaşık ve zorlu bir süreç gerekmediğini, sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı kararı ile, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzalı bir kararı ile Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılabileceğini yazdım dün. Hem konuya hem de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın bir dostumdan aldığım bilgi şöyle: Ayasofya’nın ibadete açılması uluslararası bazı sorunlara neden olacağı için bunlar üzerinde bir çalışma yürütülüyormuş. Fakat ibadete açma kararı kesinmiş." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Cami olarak kullanımı devam edecekmiş ama müze olarak da gezilebilecekmiş. Bunun üzerine bir planlama yapılıyormuş. Muhtemelen orta bölümde ibadet yapılırken, bunu çevreleyen alan müze olacakmış.

'Peki mozaikleri ne yapacaksınız, cemal görünen yerlerde namaz kılınması sakıncalı değil mi? Yusuf Halaçoğlu Hoca yok diyor ama tam minberin üzerinde bile Hz. Meryem ve Hz. İsa tasvirleri var.! 'Muhtemelen yüz bölümleri bir örtü ile kapatılır. Başka türlü olmaz' dedi." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın