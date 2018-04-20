Fatih Altaylı: CHP'nin 'İyi'si Meral Akşener mi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası alınan "erken" seçim kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Haziran güzel bir aydır. ‘İyi’lerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır" ifadesiyle ilgili olarak "Ben bu cümleyi çok manidar buldum" diyen Altaylı, sözlerine “İyi’lerin kazandığı' derken ister istemez bir İYİ Parti çağrışımı oluştu. Bu bir ittifak mesajı mıydı ya da CHP’nin adayının Meral Akşener olma ihtimali miydi çözemedim" diye devam etti.

Altaylı, "CHP’nin ‘İyi’si Akşener mi?" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2018) yazısında şu görüşü de dile getirdi.

"CHP’nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’ye çatı aday olarak Meral Akşener ismini önerdiğini biliyorum. Devlet Bahçeli’nin de bu isme karşı çok kibar olmayan bir tepki gösterdiğini de! Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ise MHP, CHP’nin önüne koymuştu. Acaba bu kez CHP, MHP’ye kabul ettiremediği Akşener’i aday mı gösterecek."

Kemal Kılıçdaroğlu dün gazetecilere ayaküstü bir röportaj verdi.

Partisinin seçimlerle ilgili düşüncesi ve CHP’nin adayı konusunda sorulan sorulara Kemal Bey’in verdiği yanıt eğlenceliydi.

Soruları tam anlamıyla geçiştirdi.

Belli ki, çok erken seçim onları bir miktar hazırlıksız yakalamış.

Benzer bir durum Galatasaray seçimlerinde yaşanmıştı ocak ayında.

“Baskın seçim” dedikleri türden bir seçim.

Aylardır “Erken seçim olursa biz hazırız” diyen CHP’nin bu kadar erken bir seçime çok da hazır olmadığı Kılıçdaroğlu’nun tavrından belliydi.

Belli ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Erken seçim falan yok” cümlesine fazla güvenmişler.

Ancak Kemal Bey’in kullandığı cümleler bana göre hayli ilginçti.

Kemal Bey seçimle ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verirken şöyle bir cümle kurdu:

“Haziran güzel bir aydır. ‘İyi’lerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır.”

Ben bu cümleyi çok manidar buldum.

“İyi’lerin kazandığı” derken ister istemez bir İYİ Parti çağrışımı oluştu.

Bu bir ittifak mesajı mıydı ya da CHP’nin adayının Meral Akşener olma ihtimali miydi çözemedim.

CHP’nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’ye çatı aday olarak Meral Akşener ismini önerdiğini biliyorum.

Devlet Bahçeli’nin de bu isme karşı çok kibar olmayan bir tepki gösterdiğini de!

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ise MHP, CHP’nin önüne koymuştu.

Acaba bu kez CHP, MHP’ye kabul ettiremediği Akşener’i aday mı gösterecek!

“İyi” derken kasıt o mu acaba?