T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: CHP'nin basın açıklamasını yarıda kesen medyaya ateş püskürmesi doğru değil

"İktidar olmak için medya desteğine ihtiyaç yok"

03 Aralık 2017 11:14

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kamuoyunda Man Adası belgeleri olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin bu adadaki off shore şirketlerine para gönderdiği iddialarını içeren dekontların açıklanması sırasında TV kanallarının  yayını kesmesini değerlendirdi. Altaylı, "CHP, basın açıklamasını naklen yayınlamayan veya yayını yarıda kesen medyaya ateş püskürüyor. Kendi açılarından haklı olsalar bile çok da haklı değiller" dedi.

TIKLAYIN: CHP 'Man Adası' belgelerini paylaştı, CNN Türk ve NTV yayını kesti!

Altaylı'nın "Şaşıran var mı?" başlığıyla (3 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP’nin Man Adası iddialarının medyada yer alması, hükümeti destekleyen medyada tepkilere neden oluyor.

Bu tepkileri anlamak mümkün değil.

Anamuhalefet partisi böylesi iddialar ortaya atıyorsa bu haberdir.

İddialar doğruysa da haberdir, yalansa da haberdir.

Tarafsız medyada hiç kimse, “Bu iddialar doğrudur” demiyor.

Sadece iddiaları dile getiriyor.

Üstelik bu iddialar doğru çıkmaz ise en büyük darbeyi anamuhalefet partisi yiyecek.

Doğru çıkması halinde ise bir Türkiye gerçeği olarak “hiçbir şey olmayacak”.

Bu nedenle iddiaları yayınlamaya bu öfke niye?

**********

Medya ve CHP

CHP, basın açıklamasını naklen yayınlamayan veya yayını yarıda kesen medyaya ateş püskürüyor.

Kendi açılarından haklı olsalar bile çok da haklı değiller.

İki nedenle.

Birincisi, iktidar olmak için medya desteğine ihtiyaç yok.

Hatta tam aksine, medya desteği bazen ters bile tepebiliyor.

Mevcut iktidar, medyaya rağmen iktidar oldu.

Ama şunu da unutmamak lazım, mevcut iktidar medyayla iktidarını koruyor.

Tabii CHP’nin kendine şunu sorması lazım:

“Medya CHP’ye niye güvensin?”

Mesela biz.

Başında olduğum, genel yayın yönetmenliğini yaptığım Sabah Gazetesi’ne ve bağlı televizyon kanallarına el konulduğu zaman Türkiye’de ilk kez bir medya grubuna yönelik böylesi haksız bir işlem yapılmıştı.

Üstelik işlem, yargı tarafından haksız bulunmuştu.

CHP’ye sormak isterim.

O gün bu konuda ne yaptınız, ne söylediniz?

Bu el koymayı Meclis gündemine taşıdınız mı?

Bununla ilgili bir gürültü yaptınız mı? Bırakın gürültüyü, çıt çıkardınız mı?

Hatta belki de alıcı olması muhtemel medya gruplarından korkup susuyordunuz.

Türk medyasının işi o gün bitti.

Siz o sırada uyuyordunuz.

Bugün de pek uyanık olduğunuz söylenemez.

ETİKETLER

bülent tezcanbelgeoff shorehaberaçıklamaman adası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24