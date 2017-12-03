Fatih Altaylı: CHP'nin basın açıklamasını yarıda kesen medyaya ateş püskürmesi doğru değil

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kamuoyunda Man Adası belgeleri olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin bu adadaki off shore şirketlerine para gönderdiği iddialarını içeren dekontların açıklanması sırasında TV kanallarının yayını kesmesini değerlendirdi. Altaylı, "CHP, basın açıklamasını naklen yayınlamayan veya yayını yarıda kesen medyaya ateş püskürüyor. Kendi açılarından haklı olsalar bile çok da haklı değiller" dedi.

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Altaylı'nın "Şaşıran var mı?" başlığıyla (3 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP’nin Man Adası iddialarının medyada yer alması, hükümeti destekleyen medyada tepkilere neden oluyor.

Bu tepkileri anlamak mümkün değil.

Anamuhalefet partisi böylesi iddialar ortaya atıyorsa bu haberdir.

İddialar doğruysa da haberdir, yalansa da haberdir.

Tarafsız medyada hiç kimse, “Bu iddialar doğrudur” demiyor.

Sadece iddiaları dile getiriyor.

Üstelik bu iddialar doğru çıkmaz ise en büyük darbeyi anamuhalefet partisi yiyecek.

Doğru çıkması halinde ise bir Türkiye gerçeği olarak “hiçbir şey olmayacak”.

Bu nedenle iddiaları yayınlamaya bu öfke niye?

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Medya ve CHP

CHP, basın açıklamasını naklen yayınlamayan veya yayını yarıda kesen medyaya ateş püskürüyor.

Kendi açılarından haklı olsalar bile çok da haklı değiller.

İki nedenle.

Birincisi, iktidar olmak için medya desteğine ihtiyaç yok.

Hatta tam aksine, medya desteği bazen ters bile tepebiliyor.

Mevcut iktidar, medyaya rağmen iktidar oldu.

Ama şunu da unutmamak lazım, mevcut iktidar medyayla iktidarını koruyor.

Tabii CHP’nin kendine şunu sorması lazım:

“Medya CHP’ye niye güvensin?”

Mesela biz.

Başında olduğum, genel yayın yönetmenliğini yaptığım Sabah Gazetesi’ne ve bağlı televizyon kanallarına el konulduğu zaman Türkiye’de ilk kez bir medya grubuna yönelik böylesi haksız bir işlem yapılmıştı.

Üstelik işlem, yargı tarafından haksız bulunmuştu.

CHP’ye sormak isterim.

O gün bu konuda ne yaptınız, ne söylediniz?

Bu el koymayı Meclis gündemine taşıdınız mı?

Bununla ilgili bir gürültü yaptınız mı? Bırakın gürültüyü, çıt çıkardınız mı?

Hatta belki de alıcı olması muhtemel medya gruplarından korkup susuyordunuz.

Türk medyasının işi o gün bitti.

Siz o sırada uyuyordunuz.

Bugün de pek uyanık olduğunuz söylenemez.