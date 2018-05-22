Fatih Altaylı: CHP listelerinde kadın aday sayısı yeterli değil, bu sorunu bakanlık vererek çözebilecekler mi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP listelerinde seçilebilecek yerlerden aday gösterilen kadın sayısının az olduğunu söyledi. Altaylı "Acaba bu sorunu 'bakanlık' vererek çözebilecekler mi?" diye sordu.

Altaylı "Kadınlar nerede" başlığıyla (22 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında CHP'nin milletvekili aday listesini değerlendirdi. Habertürk yazarı şunları yazdı:

Önce İyi Parti’ye 15 milletvekili vererek, sonra Muharrem İnce’yi aday göstererek seçmenine moral veren CHP’yle ilgili partiyi yakından tanıyanların kafasında bir soru işareti vardı: “Bizim partide işler bu kadar iyi gidemez. Bir yerde ayağımıza sıkacağız ama nerede?”

Ve pazar akşamı beklenen oldu.

CHP’nin milletvekili aday listesi basına sızdı, kıyamet koptu.

Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye yakın olduğu söylenen 14 milletvekilinden 12’si liste dışıydı.

Barış Yarkadaş gibi çok çok çalışkan bir milletvekili aday gösterilmemişti.

Genel Başkan’ının ve partinin yıpranmasına büyük katkıları olan Gamze Akkuş İlgezdi yine aday gösterilmişti.

Bana göre bunların hiçbiri çok büyük önem taşımasa da parti açısından önemli olmalı ki, ortalık karıştı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce apar topar Ankara’ya döndü, mitinglerinin“ses kısıklığı” gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Neyse, gece sorunu çözmüş olmalılar ki, mitingler “ses” engelini aştı ve yapıldı.

Bazı isimler listeye dahil edildi.

İnce’nin ekibi ise “bakanlık” bahanesiyle küstürülmeden sorun çözüldü.

Açıkçası bu sorunun bu kadar hızlı çözülmesi bile CHP açısından büyük bir gelişme.

Ama bana göre bir sorun var ki, o çözülmüş değil.

CHP listelerinde “seçilebilecek” yerlerden aday gösterilmiş “kadın” aday sayısı yeterli değil.

Acaba o sorunu da “bakanlık” vererek çözebilecekler mi?