Fatih Altaylı: CHP, Fatih Erbakan'a genel başkanlık teklif etsin; çakmasındansa hakiki Erbakancı liderle daha iyi yol alırlar! 

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın anma töreninde "Erbakan’ın yaşamı hepimiz için yol göstericidir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Fatih Altaylı, okurlarının soruları üzerine 28 Şubat'taki muhalefet zirvesi hakkına yorum yapmamasının nedenini yazdı.

Altaylı, '28 Şubat'taki zirvenin kendisi için 27 Şubat'ta bittiğini' söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Necmettin Erbakan’ı anma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma, benim zirveyle ilgilenmeme gerek bırakmadı. Çünkü o gün CHP Genel Başkanı, kendisine ve hepimize yol gösterici olarak 'Necmettin Erbakan’ı' gösterdi. Şaka değil, gerçekten kürsüye çıktı ve 'Erbakan’ın yaşamı hepimiz için yol göstericidir' dedi. Rahmetli bir eski siyasetçiye, eski Başbakan’a saygı göstermek başkadır, tabii ki anlarım. 'Gerçek millici oydu bugün milli lafını ağzından düşürmeyenler değil' dese yine anlarım. 'Haksızlığa maruz kalmış bir siyasetçiydi, bugüne bakınca o zaman söylediklerini daha iyi anlıyoruz' dese yine de anlarım. Ama 'Hepimize yol gösterici' olarak sunmasını anlayamam. Kimseye de anlatamam.

Başkalarının fikirlerine saygı duymak başkadır, başkalarına dönüşecek kadar fikri altyapıdan yoksun olmak başkadır. Kibarlık başkadır, cılkını çıkarıp kimliksizleşmek başkadır.

Bu yüzden de 27 Şubat günü CHP Genel Başkanı’nın ağzından bu cümleyi duyduktan sonra, benim için 28 Şubat’taki zirvenin hiç ama hiçbir anlamı kalmadı. Bu yüzden tek kelime bile yazmadım. Atatürk’ün kurduğu CHP’nin fikren temsil edilmediği bir zirve ile ilgili ne yazabilirdim ki!

Eğer CHP de Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde ise, kendilerine bir tavsiyem var. Fatih Erbakan’a genel başkanlık teklif etsinler. Çakmasından ise, hakiki Erbakancı bir liderle daha iyi yol alırlar."

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