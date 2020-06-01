Fatih Altaylı: Burhan Kuzu çok yalan söylüyor ama bu son söylediği muhtemelen doğru, bizim memlekette yargıya siyasi baskı normal

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, uyuşturucu baronu ve çoklu cinayet sanığı Zindaşti'nin serbest bırakılması için mahkeme hâkimine baskı yapan ve “Evet telefon ettim. Hakim arayıp baskı yapan tek milletvekili ben miyim, yıllardır herkes yapıyor” açıklamasında bulunan AKP'li Burhan Kuzu için, "Burhan Kuzu çok yalan söylüyor ama bu son söylediği muhtemelen doğru, bizim memlekette yargıya siyasi baskı normal" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Anayasa Komisyonu üyesi vekilimizin Zindaşti ile aynı masada fotoğraflarını yayınladık.

Vekil pişkindi. 'Benimle yüzlerce kişi resim çektiriyor. Yanımıza gelip resim çektirmek istemiş. Biz de kırmamışız belli ki' dedi. Ve benim bu rezaleti ilk duyuruşum üzerinden geçti 2 sene kadar bir zaman.

Burhan Kuzu, kuzu kuzu itiraf etti. 'Evet telefon ettim. Hakim arayıp baskı yapan tek milletvekili ben miyim, yıllardır herkes yapıyor' dedi. Her yeri tel tel dökülen bir açıklama, her tarafı kokuşmuş bir düzenin en üst perdeden itirafı. Ama bana göre asıl mesele şu. Bunlar yalancı. En kötüsü de bu. Söylediği hiçbir şeye inanamazsınız, güvenemezsiniz." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Normal şartlarda olması gereken, Kuzu’nun bu itirafından sonra TBMM çatısı altında hemen bir komisyon kurulması, yargıya siyasi baskı iddialarının araştırılmasıdır.

Ama bizde böyle bir şey olmaz. Çünkü Burhan Kuzu çok yalan söylüyor ama bu son söylediği muhtemelen doğrudur. Bizim memlekette yargıya siyasi baskı normaldir. Herkes bu işi kendisinden daha iyi yapana, daha güçlü olana kızar sadece..." görüşünü savundu.

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