Fatih Altaylı: Bölgeden gelen bilgilere göre 30'un üzerinde şehidimiz var ve PKK'nın elindeler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’nın yola döşediği mayınları Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlatması sonrası hayatını kaybeden askerlerin sayısı hakkında bir iddiayı gündeme getirdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Altaylı, "Bölgeden gelen bilgilere göre 30'un üzerinde şehidimiz var. Daha vahimi şehitlerimiz PKK'nın elinde" iddiasında bulundu. Genelkurmay Başkanlığı bugün saat 17.07'de yaptığı açıklamada ise Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 askerin şehit olduğunu 6 askerin ise yaralandığı kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, şehit ve yaralı sayısına yer verilmemişti. Genelkurmay'ın bugünkü açıklamasında, “16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış” denildi.

Fatih Altaylı, paylaştığı tweeti kısa bir süre sonra kaldırdı. T24'ün ulaştığı Altaylı'nın asistanı söz konusu hesabın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu teyit etti.

Altaylı'nın sildiği paylaşım şöyle: