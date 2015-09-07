T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: Bölgeden gelen bilgilere göre 30'un üzerinde şehidimiz var ve PKK'nın elindeler

Genelkurmay Başkanlığı bugün saat 17.07'de yaptığı açıklamada 16 askerin şehit olduğunu açıkladı

07 Eylül 2015 15:33

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’nın yola döşediği mayınları Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlatması sonrası hayatını kaybeden askerlerin sayısı hakkında bir iddiayı gündeme getirdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Altaylı, "Bölgeden gelen bilgilere göre 30'un üzerinde şehidimiz var. Daha vahimi şehitlerimiz PKK'nın elinde" iddiasında bulundu. Genelkurmay Başkanlığı bugün saat 17.07'de yaptığı açıklamada ise Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 askerin şehit olduğunu 6 askerin ise yaralandığı kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, şehit ve yaralı sayısına yer verilmemişti. Genelkurmay'ın bugünkü açıklamasında, “16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış” denildi.

Fatih Altaylı, paylaştığı tweeti kısa bir süre sonra kaldırdı. T24'ün ulaştığı Altaylı'nın asistanı söz konusu hesabın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu teyit etti.

Altaylı'nın sildiği paylaşım şöyle: 

ETİKETLER

fatih altaylıtwittertweetşehitpkkelindedağlıcasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24