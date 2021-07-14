Fatih Altaylı: Bir dönemin adalet anlayışı bundan daha iyi ete kemiğe büründürülemezdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Avni Rıfat Baysal'ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kullandığı “çapsız” ifadesini “eleştiri” kabul edip “kovuşturmaya gerek yok” kararı vermesini, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye sosyal medya hesabından “çapsız” diyen bir vatandaşın sözlerini ‘’hakaret’’ sayarak yargılanmasını istemesini eleştirdi.

Altaylı, yazısında, "Aynı kelime nedeniyle birbirine taban tabana zıt iki karar. İki kararı veren de aynı savcı CHP’liye AK Partili söyleyince eleştiri. AK Partiliye vatandaş söyleyince hakaret. Bir dönemin Adalet anlayışı bundan daha iyi ete kemiğe büründürülemezdi. Sayın Savcı'ya kararı için değil ama bunu bu kadar açıkça ortaya koyarak gelecek nesillere unutulmayacak bir örnek bıraktığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Savcı, Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'a 'çapsız' ifadesini eleştiri kabul etti, vatandaşın AKP'li başkana aynı sözünü hakaret saydı!