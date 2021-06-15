Fatih Altaylı: Biden ile görüşmenin gayet başarılı geçtiğine inanabilirsiniz, doğrudur da tabii Amerikalı iseniz!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın bir araya geldiği Brüksel’deki NATO zirvesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısına, “Biden ile görüşmenin gayet başarılı geçtiğine inanabilirsiniz, doğrudur da tabii Amerikalı iseniz!” diye yazdı.

Yapılan açıklamada ikili görüşmenin son derece başarılı geçtiği yönünde olduğuna dikkati çeken Altaylı “PKK devleti konusunda ABD’nin geri adım attığı, terör örgütüne tır tır silah vermeyi durduracağı yolunda bir uzlaşma olduğu haberi duyulmadı. S 400’leri memleketimizin herhangi bir yerinde tutabileceğimize ilişkin bir uzlaşma olduğu açıklanmadı. S 400’lerle ilgili verdiğimiz taviz nedeniyle F 35 uçaklarının teslimatına en kısa sürede başlanacağı konusunda ABD bir geri adım atmadı. ABD Başkanı, Ermeni soykırım iddialarının kabulünü Senato’ya geri göndereceğini söylemedi” değerlendirmesinde bulundu.

“Peki zirveden, çok iyi geçen zirveden ne çıktı?” diyen soran Altaylı devamında da şunları kaydetti:

“- ABD’nin çekildiği Afganistan’da kritik yerleri koruma görevini Türk Silahlı Kuvvetleri üstlenecek. Tabir yerindeyse Coni’nin yerini Mehmetçik alacak.

- ABD’nin tavrından anladığımız kadarı ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları konusunda geri adım atacağız.

- ABD’nin isteği doğrultusunda Ukrayna’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakarak ilişkilerimizin zaten pek de parlak olmadığı Rusya ile daha da gergin bir döneme geçeceğiz.

Yani anlayacağınız Biden ile görüşmenin gayet başarılı geçtiğine inanabilirsiniz. Doğrudur da. Tabii Amerikalı iseniz!”

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