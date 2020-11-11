Fatih Altaylı: Berat Albayrak’ın istifası muhalefetten çok, AK Parti içinde daha büyük sevinçle karşılanmıştır

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak, "Berat Albayrak’ın istifası muhalefetten çok, AK Parti içinde daha büyük sevinçle karşılanmıştır." yorumunu yaptı.

Altaylı, "Berat Albayrak’a yakın medya bu istifa haberini duyurmayı çok ama çok istiyordu. Çünkü bir rüzgar estirip, bu istifanın geri alınmasını ya da kabul edilmemesini sağlamak niyetindeydiler. Ancak daha güçlü bir pozisyon, bu konuda 'hükûmete yakın' medyanın haber yapmasını engelledi. Buna karşın Albayrak’a yakın oldukları bilinen kimileri hemen ortaya atlayıp, 'İstifa haberi doğru ama bu istifa kabul edilmez, edilmemeli' diye bağırmaya başladılar.Bunu bağlı olduğu medyada yapamayanlar, ya sosyal medyada ya da başka programlar ve programcılar üzerinden yürüttüler. Çünkü olayın duyulmaması onların istediği bir şey değildi.Tam aksine onlar duyulsun istiyorlardı. Olan bitenin fazla detaya girilmeden oluş biçimi budur." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Yok koridorda kavga, yok ABD seçimleri, yok Merkez Bankası rezervleri hakkında yanlış bilgi gibi iddialar tamamen palavradır.Şunu da söyleyeyim, Berat Albayrak’ın istifası muhalefetten çok, AK Parti içinde daha büyük sevinçle karşılanmıştır. Çünkü muhalefet çok önemli bir kozunu kaybetti. İstifa bu amaçla edilmediği halde." ifadesini kullandı.