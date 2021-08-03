Fatih Altaylı: Başka ülkelere yardım etmek, zor gününde yanında olmak ayıp ve kötü bir şey ise biz niye yapıyoruz! Derdimiz o ülkelere müdahale etmek mi yoksa!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, günlerdir süren yangınlarla birlikte çıkan "yardım" tartışmalarına ilişkin olarak, "Başka ülkelere yardım etmek, zor gününde yanında olmak ayıp ve kötü bir şey ise biz niye yapıyoruz! Derdimiz o ülkelere müdahale etmek mi yoksa!" dedi.

Altaylı, "Başka ülkelerden yardım istemek o ülkeye müdahale yolu açmakmış. Bu safsatayı söyleyip, bizi de buna inandırmaya çalışıyorlar. Safsan inan. Medeni dünya, zorlu zamanlarda birbirine yardım eder. Biz etmiyor muyuz! Cumhurbaşkanı Erdoğan, övüne övüne Türkiye’nin dünyada kendi ekonomik gücüne oranla en yüksek yardım yapan ülke olduğunu anlatıp duruyor yıllardır. Doğru da. Fazlaca yardım yapıyoruz" dedi.

Altayı, şöyle devam etti:

"Başka ülkelere yardım etmek, zor gününde yanında olmak ayıp ve kötü bir şey ise biz niye yapıyoruz! Derdimiz o ülkelere müdahale etmek mi yoksa! Hatta Erdoğan zaman zaman Türkiye’deki iş dünyasını da harekete geçiriyor yardım için. İş dünyası da mı ayıp ediyor, yanlış yapıyor bu durumda? Yapmayın Allah aşkına. Yardım insani bir şeydir. Dininiz bile emrediyor, yalan mı! Aslında sizin korktuğunuz yardım ve derdiniz ulusal onur falan değil, derdiniz beceriksizliğinizin globalleşmesi.

Zaten en güzelini sosyal medyada Harun Can yazmış, "Ulan siz 'Enjoy, I am vaccinated' yazan maskeleri takmaya hazır insanlardınız. Şimdi 'Yardım istemek mi gururumuzu incitti' diye kasmasanız mı acaba" diyerek.

Sadece ve sadece büyük bir İstanbul depremi sonrası Türkiye dış müdahaleye açık hale gelir. Eğer samimi iseniz o depreme karşı önlem alın. Üç yangın uçağından bir şey olmaz. Merak etmeyin."

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