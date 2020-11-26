Fatih Altaylı: Bakan Koca'nın toplantısında kaybeden Türk medyası oldu; gazeteciler "Ne oldu da vaka sayılarını açıklamaya başladınız?" diye soramadı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarını açıklayarak güvenirliğini geri kazandığını savundu. Altaylı, "Bakan Koca'nın toplantısında kaybeden Türk medyası oldu; gazeteciler 'Ne oldu da vaka sayılarını açıklamaya başladınız?' diye soramadı" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca çıktı dün basının karşısına ve yapması gerekeni yaptı. Doğruyu söyledi. Vaka, hasta, ağır hasta, yarım hasta zırvalıklarına girmeden, kaç test pozitif çıktıysa söyledi. Dünün bilançosu 28 bin 351 yeni vaka. Yani benim burada haftalardır ısrarla söylediğimin doğruluğu en resmi ağızdan teyit edilmiş oldu. 'İktidardan çok iktidarcı' gazetecilerin ve çevrelerin benimle ilgili yaptığı suçlamalar da böylelikle çöpe atılmış oldu." yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Belki bir özür dilerler ama zannetmiyorum.Çok da önemli değil. Çünkü umurumda değiller. Gerçi Bakan Koca’nın dün yaptığı açıklamalar, Habertürk ve bu köşenin okurları için pek de yeni bir şey içermiyordu. Bunların hemen hemen tamamını Koca ile yaptığım telefon görüşmesi sonrası yazmıştım. Benimle yaptığı görüşmede sadece vaka sayısı ile ilgili açık bir şey söylememişti ama zaten konuşmanın gidişatına bakınca o vaka sayısının çok yüksek olduğunu Bakan Koca o gün de ima ediyordu. Ki zaten benim haftalardır verdiğim vaka sayıları 'yalan' olsa idi Bakan’ın beni araması pek mümkün olmazdı. Dünkü basın toplantısı ile Bakan Koca kaybettiği güvenilirliği önemli ölçüde geri kazandı. Bakan’ın kazandığı toplantıda kaybeden ise Türk medyası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Bakan’ın karşısına oturan onca gazeteci, üstelik en muhalif olanlarına bile Koca tarafından söz hakkı tanındığı halde şu soruyu soramadılar: 'Sayın Bakan ne oldu da yeniden eski yönteme geçtiniz ve vaka sayılarını açıklamaya başladınız? 29 Temmuz’dan beri niye saklıyordunuz, şimdi niye açıklıyorsunuz?' Türk medyası bu soruyu bile soramayacak hale gelmiş. Öyle ki, AK Parti’ye yakın isimler bile bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Korkutulmuş basından onlar bile meraklarını giderecek soruyu duyamadılar!" ifadesini kullandı.