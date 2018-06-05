Fatih Altaylı: Aziz Yıldırım nasıl uyandı merak ediyorum, Allah'tan yanında Özkök gibi bir dostu var

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, seçimli kongrede rakibi Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım'ın nasıl uyandığını merak ettiğini anlattı. Altaylı, Yıldırım'ın "Mutlaka bir teselliye ihtiyacı olacaktır" diyerek, "Allah’tan yanında Ertuğrul Özkök gibi bir dostu var" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün hafta sonunda yapılan başkanlık seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç ile girdiği yarışı kaybetmişti.

Altaylı bugünkü (5 Haziran 2018) köşesinde Yıldırım hakkında şunları yazdı:

En merak ettiğim şey ne biliyor musunuz?

Dün sabah Aziz Yıldırım ne yaptı?

Pazar sabahı 25 milyonluk Fenerbahçe Cumhuriyeti’nin başkanı olarak yataktan kalkıyorsunuz.

20 yıldır emrinizde koskoca bir kulüp.

Astığınız astık, kestiğiniz kestik.

Araziler, tesisler, taraftarlar.

Herkes karşınızda hazırolda.

Küçük bir imparatorsunuz, bir tür derebeyliğiniz var.

20 yıldır kullanmaya alıştığınız bir güç.

Gazeteciler peşinizde, “Başkanım, başkanım” diye peşinizde koşan yüz binler, milyonlar.

Ve pazartesi sabahı bunların hiçbiri yok.

Ve biliyorsunuz ki, artık her gün gazetelerde sayfa sayfa fotoğraflarınız yer almayacak, her sözünüz manşetlere çıkmayacak, gazeteciler, menajerler kapınızda sabahlamayacak, telefonunuz durmaksızın çalmayacak!

20 yıl sonra ilk kez.

Bu nasıl bir duygudur acaba?

Demokrasinin güzelliği burada aslında.

Vazgeçilmezliğinizi tescillediğiniz anda vazgeçilebilir olduğunuzu öğrenmek ve güneşin yine aynı şekilde doğduğunu görmek.

Yine de o duyguyu merak ediyor insan.

Aynı şeyi Melih Gökçek için de çok merak etmiştim.

Aziz Yıldırım için de çok merak ediyorum.

Mutlaka bir teselliye ihtiyacı olacaktır.

Allah’tan yanında Ertuğrul Özkök gibi bir dostu var.

Onu en iyi anlayacak olan odur.