Fatih Altaylı: Aynı kıyafeti Jennifer Lopez giyince 'mest etti' diye başlık atıyorsunuz, Gülşen giyince 'Eleştirilerin hedefi' oluyor öyle mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı Gülşen'in konserde giydiği kıyafet sonrasında eleştirilmesine tepki gösterirken, "Aynı kıyafeti hatta daha açığını Jennifer Lopez giyince 'Jennifer Lopez mest etti' diye başlık atıyorsunuz. Ama benzer bir kıyafeti Gülşen giyince 'Eleştirilerin hedefi' oluyor öyle mi! Oysa ben bugün bir gazete yönetsem bu habere '45 yaşındaki Gülşen, Jennifer Lopez’e taş çıkarttı' diye başlık attırırdım" dedi.

Altaylı, "Durdum durdum yine duramadım. Bu konuya da sen girme başkası yazsın dedim ama baktım kimsede yazacak hal kalmamış ben yazayım dedim. Şarkıcı Gülşen birkaç gün önce bir tatil beldesinde sahneye çıkmış. Sahne kıyafeti olarak altında bir mayo, üzerinde bir dantel pantolon. Üst tarafında ise kısa bir bluz. Sokakta giyilmeyecek ama sahnede giyilebilecek bir kıyafet. Şarkılarını bu kıyafetle söylemiş. Sosyal medya denilen bataklıkta bir saldırı. Hadi orası bataklık ve pislik dolu. Bir de bu rezil saldırıyı haberleştiren gazeteler ve internet siteleri. 'Gülşen eleştirilerin hedefi oldu' diye atılan başlıklar. Hak verir tonda. Yahu ayıptır günahtır

Aynı kıyafeti hatta daha açığını Jennifer Lopez giyince 'Jennifer Lopez mest etti' diye başlık atıyorsunuz. Daha açığını giyince '50’lık JLO gençlere taş çıkarttı' diyorsunuz. Ama benzer bir kıyafeti Gülşen giyince 'Eleştirilerin hedefi' oluyor öyle mi! Oysa ben bugün bir gazete yönetsem bu habere '45 yaşındaki Gülşen, Jennifer Lopez’e taş çıkarttı' diye başlık attırırdım" ifadelerini kullandı.

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